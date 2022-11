“Black Panther 2”, ESTRENO ONLINE vía Disney Plus: ¿cuándo se podría ver la película en streaming?

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, los fans de Marvel estaban ansiosos por saber qué pasaría con la película “Black Panther: Wakanda forever”. Ahora, 2 años después del sensible suceso, la secuela está lista para su estreno mundial. En esta oportunidad veremos el debut de icónicos personajes en el UCM, como Namor de Tenoch Huerta y a Riri Williams (Dominique Thorne), quienes muchos creen será la sucesora de Iron Man.

Si bien la cinta llegará a las salas dentro de poco, muchos se preguntan cuándo la podrán disfrutar desde la comodidad de sus casas, gracias a Disney Plus. En ese sentido, aquí te contamos más detalles del tema.

Tráiler oficial de “Black Panther 2″

¿De qué trata “Black Panther: Wakanda forever”?

La sinopsis oficial de la película recita lo siguiente: “En ‘Black Panther: Wakanda para siempre’, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluyendo a Florence Kasumba) luchan por proteger su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa”.

“Mientras los wakandeses se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de la War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.”

Primer póster oficial de "Pantera Negra: Wakanda forever". Foto: Marvel Studios

“Black Panther 2″: ¿cuándo se podrá ver en Disney Plus?

Por ahora, no hay una fecha de estreno oficial de “Black Panther 2″ en Disney Plus. No obstante, podemos tomar en cuenta los proyectos anteriores de la firma para deslizar un arribo aproximado a la plataforma.

De esa manera, el portal Esquire comenta que tanto “Thor 4″ como “Doctor Strange 2″ fueron agregados al streaming unos 60 días después de su exhibición en cines. Con ello en mente, “Wakanda forever” llegaría al servicio el 20 de enero de 2023.

¿Y en los cines?

“Black Panther: Wakanda forever” tendrá su estreno global este viernes 11 de noviembre. Aun así, diversos países, como el Perú, han habilitado funciones de preestreno. Por lo cual ya se puede ver la película en diversas cadenas.

Actores y personajes de “Black Panther 2″

De acuerdo con Collider, el reparto de “Black Panther: Wakanda forever” incluye a Lupita Nyong’o (Nika), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M’Baku), Angela Bassett (Ramonda), Tenoch Huerta (Namor), Michaela Coel (Aneka) y Dominique Thorne (Iron Heart).