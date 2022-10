La dura historia real detrás de “El exorcismo de Emily Rose”: algo más terrorífico que demonios

“El exorcismo de Emily Rose” es una de las películas de terror más populares del género. Lejos de la terrorífica atmósfera que tuvo “El exorcista” allá por los 70, el filme de Scott Derrickson presentaba un polémico episodio de la Iglesia Católica abordado desde una perspectiva judicial: el caso de Anneliese Michel, una joven que empezó teniendo problemas de salud y que acabó en una trágica muerte que llevó a un importante juicio.

Y es que la vida de la adolescente alemana, si no fue arrebatada por los numerosos demonios que retrata la cinta, lo fue por algo incluso más común y a la vez terrorífico.

Un demonio en Alemania

El escenario: Leiblfing, Alemania; la víctima: Anneliese Michel, una introvertida chica de apenas 16 años. Su familia, arraigada al catolicismo, iba al menos dos veces a misa, pero todo cambió cuando un día cualquiera la joven empezó a convulsionar.

Fotografía de Annelise Michel antes de iniciar las sesiones de exorcismo. Foto: Saymedia

Annelise fue diagnosticada con epilepsia y un cuadro de depresión profunda. Aunque había seguido un tratamiento psiquiátrico, sus padres creyeron que no surtía efecto.

Cuatro años más tarde, aquella callada jovencita no dejaba de gritar, no toleraba ver objetos religiosos y había empezado a escuchar voces. Los medicamentos recetados no funcionaban y la situación solo parecía empeorar.

Annelise Michel estuvo cerca de un año siendo exorcisada. Foto: elsoldehermosillo

¿A qué conclusión llegaron sus padres? Solo había una respuesta: su hija había sido poseída por un demonio, algo que, según su lógica, debía ser tratado por la iglesia.

Un medicamento de fe

Aunque los primeros sacerdotes católicos que habían recibido la familia señalaron que este era un caso médico, los padres estaban convencidos de que su hija había sido poseída. Fueron el Padre Ernst Alt y el Pastor Arnold Renz quienes empatizaron con su causa.

Ernst Alt y Arnold Renz realizando el exorcismo. Foto: DarkTales

Ambos representantes, luego de pedir permiso a la Iglesia Católica, empezaron una numerosa cantidad de rondas de exorcismo: 67 sesiones realizadas durante 11 meses continuos.

Annelise había sido sometida durante casi un año a la atención de aquellos hombres de fe, hasta que un día no respiró más. Murió a los 23 años, pesando apenas 30 kilos.

Fotografías de las sesiones de exorcismo. Foto: Infobae

La autopsia señaló que la causa de muerte de la joven fue malnutrición y deshidratación. El caso se hizo famoso y levantó una gran polémica en Alemania. El juicio —que retrata la película— fue inevitable.

El veredicto para los responsables

Tanto los padres como los representantes de la iglesia fueron declarados culpables por homicidio negligente. Sin embargo, los Michel no recibieron castigo, mientras que Alt y Renz solo fueron puestos en libertad condicional por tres años.

Padres de Annelise Michel y sacerdotes encargados del exorcismo. Foto: Allthatsinteresting

¿Qué mató a Annelise Michel? Al revisar este caso, algunos insisten en que fueron los demonios, pero otros señalan que fue la libertad que tuvieron los padres en el tratamiento de su hija, algo que llega a ser más terrorífico que lo que muestra la película “El exorcismo de Emily Rose”.