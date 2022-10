Recientemente, Christopher Lloyd y Michael J. Fox se reunieron por los 37 años de “Volver al futuro”. El encuentro fue una escena muy emotiva para los fans, pues ambos actores siempre se mantendrán en el recuerdo de miles de personas como los icónicos Emmett Brown y Marty McFly, respectivamente. Sin embargo, este último estuvo a punto de tener a otro intérprete.

En concreto, fue Ralph Macchio quien pudo ponerse en la piel de Marty hace casi 40 años , pero un detalle lo alejó completamente del proyecto.

Michael J. Fox protagonizó "Volver al futuro" junto a Christopher Lloyd en 1985. Ambos retomaron sus papeles para dos secuelas, las cuales terminaron por asentar la fama de los actores y de la saga. Foto: composición/Universal

¿Por qué Raphael Macchio no fue Marty McFly?

Para mediados de los 80, Ralph Macchio gozaba de gran fama por la primera entrega de “Karate kid”. De ese modo, la oportunidad de ingresar a la saga “Volver al futuro” era una opción atractiva, aunque finalmente no se pudo concretar. Así lo reveló él mismo en una reciente entrevista con Yahoo.

“Me dijeron: ‘¿Puedes perder el acento neoyorquino? Esto es más bien pastel de manzana y todo americano ’. ¡La ironía es que el papel lo interpretaba un canadiense!”., expresó Macchio. El canadiense en cuestión se trata de Michael J. Fox, quien se inmortalizó en la mente de miles gracias a Marty.

Si bien pudo acentuar su fama en Hollywood con “Back to the future”, el actor no guarda sentimientos negativos contra su colega y reconoce que fue un buen cast para el protagónico: “Se eligió al Marty McFly correcto”.

Lo curioso es que, desde hace muchos años, se sabe que J. Fox fue el favorito para el papel, pues incluso llegaron a despedir a Erick Stolz para lograr tenerlo en el reparto, pese a que este último ya había grabado por algunas semanas.