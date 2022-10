Shawn Mendes llega a cines con “Lilo, Lilo, cocodrilo”, una película que te hará llorar y reír

Después de su hilarante primer tráiler, “Lilo, Lilo, cocodrilo” está a punto de llegar a los cines peruanos. En esta oportunidad, Shawn Mendes se une a Javier Bardem para dar vida a Lilo y Hector, respectivamente. El cantante interpreta vida, a través de su actuación vocal, a un singular reptil que no habla, pero enamora con su talento para el canto y su facilidad para el baile.

A continuación, te contamos más detalles.

"Lilo, Lilo, cocodrilo" está dirigida por Will Speck y Josh Gordon. Foto: composición/Sony

¿De qué trata “Lilo, Lilo, cocodrilo?

“Lyle, Lyle, crocodile” (como se le titula en inglés a la cinta) nos aproxima a los señores Primm y a su hijo, Josh. La familia se muda a Nueva York, por lo cual el pequeño tiene un gran reto que asumir: adaptarse a su nueva vida y a una cruel secundaria.

En los primeros días, todo parecía ser muy difícil para el niño. No obstante, todo cambia cuando el menor descubre a Lilo, un simpático cocodrilo cantante que vive en su ático y que ama darse baños con patitos de hule, el caviar y la buena música.

La singularidad del reptil motiva una particular amistad entre ambos. Sin embargo, la permanencia del animal se ve en peligro por la presencia de un vecino cascarrabias y el inesperado regreso de su antiguo dueño.

Una relación cercana, malos recuerdos del pasado y desalojo inminente conjugan para hacer de “Lilo, Lilo, cocodrilo” una apuesta que, sin dudas, no querrás perderte, sobre todo con los más pequeños de casa.

Aunque doblada, “Top of the world” seguramente se convertirá en esa canción que no solo despertará emociones en tu corazón, sino que se te quedará pegada en la mente.

¿Qué dice la crítica de “Lilo, Lilo, cocodrilo”?

Desde una perspectiva personal, “Lilo, Lilo, cocodrilo” no es que sea el musical de la década, ni mucho menos una película memorable. Aun así, promete un buen momento en familia. Te hará reír en diversas partes y se estrujará el corazón en otras.

Es una apuesta dulce y todo gracias a la personalidad de Lilo. A pesar de que está creado con CGI, ello no le quita el poder de hacerte sentir pena y alegría.

Desde el portal Rotten Tomatoes, la crítica le ha dado un 73% de aprobación, mientras que el público, que ya la ha visto, ha quedado complacido y le ha otorgado una envidiable calificación de 94%.

Si quieres unirte a esta diversión y comprobar qué tan buena o mala es su historia, “Lilo, Lilo, cocodrilo” llegará a cines peruanos este jueves 27 de octubre.

Calificación de "Lilo, Lilo, cocodrilo" en Rotten Tomatoes. Foto: captura de Rotten Tomatoes

“Lilo, Lilo, cocodrilo” - reparto

Winslow Fegley como Josh Primm.

Constance Wu como Sra. Primm.

Scoot McNairy como Sr. Primm.

Javier Bardem como Hector P. Valentini.

Brett Gelman como Sr. Grumps.

Shawn Mendes como la voz de Lilo.

Lyric Hurd como Trudy.