Robert Pattinson tuvo un orgasmo real frente a cámaras: ¿en qué película y de qué trata?

Las películas eróticas suelen jugar con efectos prácticos para evitar poner a sus protagonistas en situaciones incómodas. Por ello, proyectos como “Ninfomanía” usaron CGI para simular candentes escenas. No obstante, hay momentos en los que diversos actores han ido un paso más allá para presentar una interpretación más real. Este fue el caso de Robert Pattinson.

Robert Pattinson en “Sin límites” ("Little ashes"). Foto: Aria Films

Para mediados y finales de la primera década del 2000, el artista ya era conocido por “Harry Potter y el cáliz de fuego”, además de haber protagonizado la primera entrega de “Crepúsculo”. Sin embargo, aún estaba buscando entrar en las altas esferas de Hollywood.

Fue así que se le presentó la oportunidad de dar vida a Salvador Dalí en la biopic “Little ashes” (en español “Sin límites”) de 2009. Si bien el rodaje incluye secuencias candentes, no fue hasta una en solitario en la que tuvo que agregarle un poco más de intensidad a la grabación.

"Little ashes" se estrenó en 2008 y vino protagonizada por Robert Pattinson como Salvador Dalí. Foto: IMDb

Robert Pattinson no pudo fingir un orgasmo

Llegado el momento, había una secuencia en la que Salvador Dalí, el personaje de Pattinson, tenía que filmar el onanismo lo más real posible. Pero no resultó de la mejor manera y fue una experiencia poco difícil de olvidar para el actor.

“Una vez decidí dejar de actuar, fue cuando hice ‘Little ashes’. Interpreté a Salvador Dalí y tuve que hacer muchas escenas en las que estaba desnudo y también tuve que masturbarme. Quiero decir, de verdad. Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad” , reveló en entrevista con la revista alemana Interview (vía Huffington Post).

Cuando le preguntaron por qué no fingió el acto, Pattinson comentó lo siguiente: “ Eso no funcionaba, así que me di placer delante de la cámara”.

Si tienes curiosidad por verlo, la escena en cuestión aparece alrededor del minuto 74 del largometraje. Pero no esperes toparte con alguna zona sensible de Robert.

¿De qué trata “Little ashes”?

Ambientada en la Madrid de 1920, “Little ashes” nos aproxima a la convivencia entre Salvador Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Así, la cinta explora una intensa relación entre ellos y los amores que nacieron con el paso del tiempo.