Luego de varios retrasos y polémicas, finalmente “Black Adam” está aquí. La cinta que Dwayne Johnson proclamaba como el verdadero reinicio del DC Universe se estrenó en medio de malas reseñas por parte de la crítica y reacciones mixtas entre los fans. ¿Logró salvar al universo cinematográfico o ha quedado como una más del montón? Te lo contamos en la siguiente nota.

En la primera parte te contamos que nos pareció la cinta SIN SPOILERS. A partir de la segunda, entramos en detalles CON SPOILERS.

¿Es para ti o no?

Esta es una película de superhéroes y nada más. Si buscas algún mensaje trascendental o algo parecido al salir de la sala, pues créeme que te vas a llevar una gran decepción.

El filme no está lejos de sus predecesores en el DC Universe, pero sí está a años luz de la profundidad de “The Batman” y “Joker” (que felizmente no ocurren dentro de este plano ficcional).

Dwayne Johnson como Black Adam. Foto: Warner Bros

Estamos frente a un largometraje con una trama sencilla, pues el guion no busca nada más que entretener. Y esa es su principal virtud, que, apoyada en un carismático Dwayne Johson y un superficial CGI (salvo breves excepciones), se logra de manera decente.

No es para nada un fiasco, porque pese a sus conveniencias de guion y algunos huecos argumentales (que a estas alturas ya son quizás una inevitable característica del género), logra ser una historia amena.

DESDE AQUÍ EN ADELANTE HABLAMOS CON SPOILERS

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Acción, un poco de acción y más acción

“Black Adam” tiene más secuencias de acción que la misma “Avengers: endgame” y no se va a detener (salvo en breves ocasiones) hasta llegar al final.

Las peleas están bien logradas. Pero en ocasiones la cinta peca de querer robarle ideas a “Guardianes de la galaxia” y “X-men: days of future past”.

"Black Adam" tiene un enfrentamiento contra Sabbac. Foto: composición/ captura de Warner Bros.

Específicamente, en aquellas escenas donde Black Adam está destruyendo enemigos y de pronto suena un hit de los 80 o 90 de fondo mientras todo avanza en cámara lenta. Un cliché mal ejecutado, sin emoción e innecesario.

En resumidas palabras: es un filme cargado de mucha acción y punto. Si esto es bueno o malo, ya es una mera cuestión de gustos.

La Justice Society

La participación de la Justice Society está muy bien ejecutada. El equipo se incorpora bien en la cinta y sirve como un buen contrapunto a casi toda la seriedad del antihéroe protagonista.

Pierce Brosnan se roba las escenas en las que aparece como Doctor Fate. Es simplemente el mejor actor de la película y su muerte termina siendo un gran sacrificio para el resto su equipo, además de una escena emocionante.

La Justice Society tiene una gran participación en la película. Foto: Warner Bros.

Aldis Hodge como Hombre Halcón también se agradece, sobre todo en sus interacciones con Dwayne Johnson. El CGI en los poderes de Cyclone y Atom Smasher también es muy agradable de manera visual.

Dwayne Johnson no decepciona

Dwayne Johnson como Black Adam no decepciona en lo absoluto. Nunca es aburrido verlo en pantalla, pues el tipo es simplemente carismático.

Dwayne Johnson logra ser un convincente Black Adam y no hay nada que repocharle. Foto: Warner Bros.

Se siente muchísimo su emoción y dedicación por el personaje. Eso es casi innegable, pues logra hacerse con él sin caer en sus pasados roles repetitivos. Jaume Collet-Serra hace un buen trabajo de dirección.

Conclusión

“Black Adam” no es lo que esperábamos, pero no se trata de un “desastre”, como señalan algunos. No diríamos que salva al DC Universe, pero tampoco lo empeora. Digamos que se queda en el medio con un buen aporte.

Eso sí, la escena poscréditos con Henry Cavill volviendo como Superman es una joya. ¿Los veremos peleando en la pantalla grande pronto? Esperemos que no, pues eso sería repetir el error de “Batman vs. Superman”.