“Atacada”, la película que Gianella Neyra no miró por su contenido sexual: ¿dónde verla?

En el 2015, Aldo Miyashiro estrenó “Atacada: la teoría del dolor”, una película de drama bajo su dirección y protagonizada por Érika Villalobos. En el reparto, la producción peruana incluyó famosos nombres, como Jason Day, Gonzalo Molina, Pierina Carcelén, Christian Rivero y más. Sin embargo, este último estuvo a punto de rechazar el proyecto, según reveló Gianella Neyra, su pareja.

“ Hay escenas de sexo superfuertes. Obviamente, Cristian me dice: ‘Oye, me han ofrecido esto, está superpaja el personaje, pero mira estas escenas, si te molesta, no lo voy a hacer’, fue muy respetuoso con eso”, expresó Neyra en entrevista con Jesús Alzamora para el canal de YouTube “La Lengua”.

Gianella Neyra no quiso asistir al estreno de “Atacada: la teoría del dolor” del 2015. Foto: composición LR/Jesús Alzamora Instagram/captura YouTube

¿Qué dijo Gianella Neyra sobre “Atacada”?

La incomodidad de Neyra nace por las intensas secuencias que Rivero y Carcelén tenían que rodar. A pesar de ello, Gianella optó por tomar el asunto por el lado profesional: “Yo le dije: ‘No, eres actor. Quieres hacerla y la vas a hacer’”.

No obstante, expresó que, debido al picante contenido que tendría que hacer su pareja, prefirió no ir al estreno de la cinta: “Bueno, cuando la leí (en el guion), fue muy fuerte. Es más, creo que hasta ahora no la he visto”.

¿De qué trata “Atacada”?

“Andrea, mujer humilde de 33 años, es violentada sexualmente por Rodrigo Altamirano, un poderoso hombre de negocios, iniciándose así una confrontación pública en la que tendrá que soportar los abusos de quienes no desean que se haga justicia”, indica la sinopsis oficial.

¿Dónde ver “Atacada: la teoría del dolor”, película completa?