“Siniestro”, la película de terror más escalofriante que verás en tu vida: solo para valientes

Este 2022 parece ser un buen año para el terror. Hemos tenido el esperado estreno de “Smile”, el final de la saga “Halloween” (con el lanzamiento de “Halloween ends”) y, recientemente, “Terrifier 2″ ha causado vómitos y desmayos en salas de cine en Estados Unidos. No obstante, puede que las grandes dosis de miedo que infunden estos proyectos no se igualen a “Siniestro”, la aclamada y escalofriante película de 2012 que, si te atreves a ver, probablemente debas hacerlo con las luces encendidas.

De hecho, la trama de este largometraje fue sometida a seguimiento científico. Sí, en caso no lo sepas, fue, hasta 2021, considerada como la cinta más aterradora de la historia por el estudio titulado The Science of Scareasta, hasta que fue destronada por otra apuesta de horror un tanto más moderna. Aun así, ello no le quita los méritos a “Sinister” (como se le llama en inglés).

Siniestro fue elegida como la película de terror que más miedo da por un estudio científico. Foto: Composición/Summit Entertainment

¿De qué trata “Siniestro”?

Ellison Oswald es un escritor de novelas policíacas que ganó gran fama con su obra anterior, pero el tiempo ha ido convirtiéndolo en un artista de un solo éxito. Por ello, está enfocado en volver a replicar la fama y dinero que tuvo con su trabajo previo, aunque las circunstancias no están de su lado.

No obstante, cree que su suerte está por cambiar cuando se entera de la masacre que sacudió un pueblo pequeño. En busca de mejorar su racha, se muda junto a su familia a la escena del crimen, lo que despierta el rechazo de la Policía local y provoca misteriosos sucesos entre los suyos.

Cuando encuentra un video de la muerte de las víctimas, está convencido de resolver el caso por su cuenta, así que se pone a trabajar; sin imaginar que su decisión solo atraerá la presencia de una fuerza sobrenatural y muy oscura. ¿Podrá Ellison salvarse y a su familia o encontrará un fatal destino?

¿Dónde ver “Siniestro”?

Dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, “Siniestro” se encuentra disponible en catálogo de Netflix y Amazon Prime Video, pero no en todos los países, por lo que debes revisar si está apta para en tu región. En el caso del Perú, la puedes encontrar en compra o alquiler por medio de Apple TV.