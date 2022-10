En la D23, Disney lanzó el primer teaser tráiler de “La sirenita”, su próxima película de imagen real en el catálogo de nuevos estrenos. Pese a las críticas de cierta parte del público, que desató un debate marcado de racismo en redes, los fanáticos de la princesa están más que emocionados, no solo por ver a Ariel en su versión live action, sino por saber cómo será la interpretación de la actriz Halle Bailey y cómo lucirán personajes como Flounder y Sebastián.

Recordemos que hace algunas semanas se filtró la escena completa de “Parte de él”, el icónico tema de la cinta que en esta ocasión incluye un ligero cambio. No obstante, la canción no es la única que ha tenido variaciones. Así lo ha expuesto el primer póster oficial de “The little mermaid”.

Póster oficial de "La sirenita". Foto: Disney Plus

El afiche nos deja ver el look completo que tendrá Bailey en el corte final del film. De ese modo, se puede distinguir detalles reconocibles de la versión animada, aunque con una modificación bastante importante, que ya se nos había anticipado en el mencionado clip: su aleta ha sido rediseñada.

Aun así, miles están ansiosos por el estreno del largometraje y el sentimiento es compartido por la protagonista de la trama. “Las palabras no pueden describir lo inmensamente honrada que me siento de interpretar a la sirena de mis sueños”, es parte de lo que escribió Halle en su cuenta de Twitter oficial.

Halle Bailey comparte mensaje tras lanzamiento del póster oficial de "La sirenita". Foto: captura de Twitter

¿Cuándo se estrenará el live action de “La sirenita”?

El póster oficial también vino acompañado de la fecha de estreno en cines: 26 de mayo del 2023. No obstante, en Latinoamérica se podrá ver un día antes; es decir, el 25 de aquel mes.

¿De qué tratará?

Ariel, la más joven y rebelde de las hijas del rey Tritón, sueña con conocer el mundo más allá del mar. Así, mientras visita la superficie, se enamora del distinguido príncipe Eric.

Si bien las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, Ariel debe seguir a su corazón. Por ello, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra, pero que, en última instancia, pone su vida y la corona de su padre en peligro.