Marty y el ‘Doc’ se reúnen tras 37 años de “Volver al futuro”, pero video preocupa a fans

Casi cuatro décadas después de “Volver al futuro” y un par de años desde que anunció su retiro de la actuación Michael J. Fox, el actor se ha reencontrado con Christopher Lloyd. Ambas estrellas se inmortalizaron como los famosos Marty McFly y Emmet Brown, respectivamente, y la reciente edición de la Comic Con de Nueva York ha sido testigo de esta emotiva reunión, que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

En la ronda de preguntas, los artistas aprovecharon para contar cómo se conocieron. Fox recordó que, antes de que él se hiciera protagonista de “Back to the future”, otro actor había estado rodando escenas por cinco semanas. No obstante, fue una experiencia gratificante unirse al cast: “Lo mejor de esta película fue trabajar con Chris”.

Lloyd también contó su experiencia. Cerca de la una de la madrugada, se le dijo a él y al resto del reparto que entraría un nuevo actor para interpretar a Marty, y ese era Michael J. Fox. “Apenas aguanté las primeras seis semanas, ¿y ahora tengo que volver a hacerlo?”, expresó el intérprete del ‘Doc’, aunque luego reveló que surgió una “química inmediata”.

Michael J. Fox protagonizó "Volver al futuro" junto a Christopher Lloyd en 1985. Ambos retomaron sus papeles para dos secuelas, las cuales terminaron por asentar la fama de los actores y de la saga. Foto: composición/difusión

En un punto, según relata el portal CBR, ambas estrellas se pararon a darse un abrazo, frente a la sonora ovación del público. El clip ha recorrido rápidamente las redes sociales, pero, lejos de la emoción, los fans también se han mostrado preocupados por el afectado estado de salud de J. Fox.

Como se recuerda, el actor hizo noticia hace algunos años luego de confirmar que se le había diagnosticado Parkinson. Esta enfermedad degenerativa no le ha permitido continuar con su carrera.

Aun así, Michael se mostró optimista y dijo que “es un regalo”, pues le ha permitido ayudar a otros pacientes. Mira el comentado video a continuación: