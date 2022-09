“Bones and all”: Timothée Chalamet es un romántico y macabro caníbal en nuevo tráiler

Si la historia de Jeffrey Dahmer en Netflix te ha cautivado, es posible que quieras ver la próxima película de Luca Guadagnino: “Bones and all”, filme basado en la novela juvenil de 2015 de Camille DeAngelis. El cineasta detrás de la aclamada “Call me by your name” regresa junto a Timothée Chalamet y Taylor Russell en una cinta de terror romántica. ¿Qué nos muestra el nuevo tráiler y de qué tratará?

“El romance y el horror nunca se habían juntado de manera tan ideal como lo hacen aquí” , señala The Hollywood Reporter en uno de los rótulos que revela el avance.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en "Blood and all"

Se estrenó en el Festival de cine de Venecia y fue bien recibida por la crítica. A salas llegará aún en noviembre de este año y promete ser un éxito.

¿De qué trata “Bones and all”?

“Bones and all” sigue la historia de Maren Yearly (Taylor Russell) y Lee (Timothée Chalamet), una pareja de caníbales que viven al margen de la sociedad en medio de una familia improvisada de otros antropófagos.

El tráiler deja muy en claro que los elementos principales de esta película serán la sangre, el romance, el drama y mucha violencia. ¿Será que estos dos asesinos tendrán un final feliz o se perderán en medio de la tormenta?

Dirigida por Luca Guadagnino — que con “Call me by your name” logró ganar una de sus 4 nominaciones al Oscar —, el largometraje promete grandes actuaciones y otra masterclass de guion adaptado.

¿Cuándo se estrena “Bones and all”?

La película llegará a cines de Estados Unidos el próximo 23 de noviembre, pero aún está pendiente una fecha de estreno en Latinoamérica.