El primer tráiler del live action de “La sirenita” ofreció un primer vistazo de Halle Bailey como la hija del rey Tritón. El adelanto incluyó un fragmento de la icónica canción “Parte de él”, gracias a la cual la actriz protagonista recibió elogios por su interpretación. Sin embargo, lo que aún sigue generando debate en redes (con marcados tintes racistas) es la elección de la artista para el papel principal.

"La sirenita", el remake live action de Disney, estará protagonizado por Halle Bailey. Foto: composición LR/Disney

Muchos acusaron a Disney de “inclusión forzada”, debido a que la princesa animada es de tez blanca, mientras que Bailey es de ascendencia afroamericana. En ese sentido, un usuario en Twitter comparó a la nueva Sirenita con Rachel Zegler, quien será Blancanieves en su propia película de acción real.

“Hola Disney, en realidad creo que Rachel Zegler es una buena opción para el papel de Blancanieves porque se parece a ella. Pero Halle Bailey es #NotMyAriel. Puede ser la Sirenita en Broadway si lo desea, pero no en una película”, comentó el hater.

Usuario de Twitter se queja por la elección de Halle Bailey como protagonista de "La sirenita". Foto: captura de Twitter

La princesa responde

Lo que nunca imaginó el cibernauta, identificado como Liam Webster, es que recibiría una respuesta de una de las actrices citadas. En concreto, fue Zegler quien decidió darle una lección al usuario y su comentario se volvió viral.

“ Si no apoyas a mi chica Halle, que es la Ariel perfecta, no apoyas a ninguna de nosotras ”, se puede leer en el tuit de la intérprete de Blancanieves, que ya acumula más de 11 mil me gustas.

Rachel Zegler responde a hater de Halle Bailey. Foto: captura de Twitter

Recordemos que la protagonista de “Amor sin barreras” tampoco ha estado exenta del hate. Cuando se anunció que iba a encarnar a la famosa Snow White, ella también fue objeto de críticas en redes, las cuales se incrementaron cuando se filtraron algunas imágenes desde el set de rodaje.

Por lo pronto, se espera que Disney no se vea obligada a modificar su estrategia para el estreno de “La Sirenita” (mayo de 2023) ni de “Blancanieves” (marzo del 2024), pues los fans de las princesas están ansiosos por ver cómo los clásicos animados cobrarán vida en la pantalla grande.