Hugh Jackman regresa como Wolverine en “Deapool 3”: ¿cuándo se estrena la película?

Fans lo pedían y Marvel Studios por fin ha escuchado. Hugh Jackman volverá como Wolverine para “Deadpool 3″, según lo confirmó el propio Ryan Reynolds en un inesperado video de anuncio, compartido en su cuenta de Twitter oficial.

“Su primera aparición en el MCU obviamente tiene que ser especial. Tenemos que ser fieles al personaje, encontrar nueva profundidad, motivación, significado”, dijo Reynolds en referencia a Wade Winston Wilson.

Así, con Jackman casi sin salir frente a cámaras, se ha concretado la participación de Lobezno.

"Deadpool 3" tendrá como compañero a Wolverine, personaje que fanáticos esperaban ver en el UCM. Foto: composición LR

¿Cuándo sale “Deadpool 3″?

El mencionado clip de Reynolds finalizó con la fecha de estreno de “Deadpool 3”: 6 de septiembre de 2024.

Por ahora, los detalles de la cinta permanecen bajo total hermetismo. No obstante, ya se había revelado anteriormente que Shawn Levy (“Free guy”) será el director del proyecto.

En tanto, Rhett Reese y Paul Wernick, encargados del guion de las primeras entregas de “Deadpool”, volverán a escribir el libreto de esta tercera parte, que se espera vuelva a ser de clasificación R.

Los fans quieren que la trama se mantenga fiel al personaje; es decir, que no censuren escenas ni que dosifiquen la historia a contar, sobre todo porque Disney compró 20th Century Fox hace algunos años.

Respecto a ello, esto es lo que dijo Reese: “Creo que lo mejor es que Marvel nos está apoyando. Van a dejar que Deadpool sea Deadpool, ¿sabes? No es que una broma en particular haya hecho que digan: ‘Esto es ir demasiado lejos’. Eso podría suceder, pero hasta este punto no ha sido nada más que apoyo”.