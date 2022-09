Tras la polémica cancelación de “Batgirl”, la actriz Leslie Grace —que protagonizó la película sobre el personaje de DC Comics dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah— ha compartido un video inédito con material nunca antes visto sobre el filme. Esto tiene lugar luego de revelarse que Warner Bros. también había eliminado todo el metraje que se había grabado.

Se trata de una compilación de varios clips que muestran un impactante detrás de cámaras no oficial y que puede verse ahora mismo en redes sociales. ¿Qué aparecen en estas nuevas imágenes y cómo han reaccionado los fanáticos?

¿Lo único que veremos de “Batgirl”?

“No me pude resistir”, señala en la descripción de su video de TikTok, que lleva de fondo la canción “You didn’t deserve me at all” (no me merecían en lo absoluto), de Apollo.

En las imágenes se aprecia parte del intenso entrenamiento y acrobacias que realizó Leslie Grace para convertirse en la feroz y audaz Batgirl, uno de los personajes más queridos por los fans de DC Comics.

Se llega a ver incluso hasta una escena en un monitor aparentemente dentro del set de grabación, así como otros momentos en los que la actriz de 27 años pasó por el maquillaje y vestuario.

Una canción de despedida

Pero el anterior no es el único material nuevo. Grace también reveló un video junto a una canción inédita que compuso durante la pandemia: “Batgirls get lonely too”, tema que hizo mucho antes de enterarse de que sería Barbara Gordon en “Batgirl”.

Las imágenes, igualmente publicadas en TikTok, muestran secuencias de pelea de su Batichica, mismas que serían el último registro existente de la película.

La reacción de los fans ha sido de apoyo. “Mira todo lo que entrenaste y trabajaste... ojalá algún día podamos ver tu gran trabajo”, “Te merecías algo mejor. Debieron vender la cinta a otro estudio”, se lee en los comentarios de la red social.