“La huérfana: el origen” expuso a la muerte a sus actores: ¿qué pasó en el rodaje?

“La huérfana: el origen”, la película que cuenta el misterioso y terrorífico pasado de Esther (Isabelle Fuhrman), se estrenó en salas de cine de varias partes del mundo. Con su lanzamiento, también ha llegado una importante anécdota sobre su rodaje, contada por su director, William Brent Bell, quien ha recordado que, lejos de lo paranormal y demoniaco, los actores de la cinta tuvieron que enfrentar un horror mucho más grande.

“La realidad superar a la ficción”, reza el famoso dicho. Y así fue lo que sucedió también con los miembros de la producción del filme de terror.

"La huérfana: el origen" ya está disponible en salas de cine de Perú. Foto: Warner Bros

Según cuenta Brent, la vida de los protagonistas estuvo en grave peligro durante las filmaciones por una gran razón: el largometraje se grabó durante uno de los picos más altos de la COVID-19.

“Rodamos la película muy pronto, así que no había vacunas”, contó el cineasta detrás de la precuela en una reciente entrevista.

Filmando con peligro entre “desconocidos”

Mientras el mundo enfrentaba la pandemia, el set también batallaba contra todas las complicaciones que implicaba estar dentro del set de “La huérfana: el origen”.

"La huérfana 2" cuenta la vida de Esther antes de llegar a la casa de los Coleman. Foto: composición LR / Paramount Movies

¿Pero por qué William Brett dio a entender que la vida de los protagonistas estuvo en peligro? Es porque, a diferencia de todos los miembros de la producción, los actores fueron los únicos que tuvieron que trabajar sin mascarillas.

Por si eso fuera poco, el uso de los cubrebocas (y lentes protectores en el caso de Brett) también fue complicado, ya que dificultaba la comunicación entre el director y las estrellas.

“No se les puede transmitir mucho porque no podrían ver mis expresiones faciales, así que fue difícil; pero nos acostumbramos”, detalló el cineasta.