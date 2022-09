“Matilda” y la triste historia de Mara Wilson: ¿cómo Danny DeVito salvó a la actriz?

¿Quién no ha visto “Matilda” alguna vez? El clásico de 1996 basado en la obra de Roald Dahl —que estrenará esta Navidad su propia versión en Netflix— es una de las películas más recordadas de los 90 gracias a la brillante dirección de Danny DeVito y la actuación de Mara Wilson. Pero más allá de su relación frente a las cámaras, hubo una triste historia y un noble gesto que unió a ambos artistas. ¿De qué se trata?

En el filme, Rhea Perlman y DeVito interpretan a Zinnia y Harry Wormwood, unos irresponsables padres que no cuidan bien de su adorable hija de 7 años con poderes telequinéticos.

Danny DeVito, Rhea Pearlman y Mara Wilson en la película "Matilda". Foto: Universal Pictures

Si bien su papel hizo brillar a la pequeña Mara, lo cierto es que durante el rodaje la infante actriz se encontraba atravesando uno de los momentos más complicados de su vida: su madre había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Suzie Wilson recibió un desalentador diagnóstico cuando la filmación recién empezaba en 1995, un año antes de su estreno en cines. Esto, claramente, afectó a su hija, quien más tarde se volvería una estrella mundial.

DeVito y Perlman: los salvadores de Matilda

La madre de Mara Wilson empezó su tratamiento y su padre asumió todos los deberes del hogar. Con esta complicada situación en frente, Danny DeVito y Rhea Perlman se ofrecieron para cuidar a la pequeña actriz.

El antes y el después de Danny DeVito, Rhea Pearlman y Mara Wilson. Foto: cine.spoilers/Instagram

“ Mientras mi mamá estaba enferma y en el hospital, me invitaban y me cuidaban y distraían mi mente . Me sentí muy familiar”, recuerda Wilson en su autobiografía “Where Am I Now? True stories of girlhood and accidental fame” de 2016.

La actriz señala en el libro que sus padres en la ficción la llevaban de paseo al teatro, al cine y a pasar el rato en su casa. “Realmente me mantuvo distraída y feliz”, escribió. “Danny y Rhea eran como mis tíos favoritos” .

El último deseo de su madre

Lamentablemente, Suzie Wilson no ganó la batalla. Seis meses después de finalizar el rodaje de “Matilda”, la madre de la pequeña actriz falleció sin llegar a ver el filme en salas de cine. O al menos eso pensaba Mara.

“No lo supe hasta más tarde, pero Danny DeVito la llevó sin terminar al hospital y se la mostró ”, contó Wilson en una entrevista con Lorraine.

Suzie Wilson y Mara Wilson. Foto: Leonel Pérez/Twitter

Pero como si eso fuese poco, DeVito también tuvo un último gesto con Mara: dedicó el filme a la memoria de Suzie Wilson.

“Me sentí muy feliz cuando vi eso en los créditos y todavía me siento feliz cuando lo veo ahora”, señala en su libro autobiográfico.