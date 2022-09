“Bárbaro”, la película con el actor de “It” que se perfila como la más terrorífica del año

En caso no lo sepas, las cadenas de cine tienen vigente una promoción de entradas a 6 soles, con la cual podrás disfrutar de todas las películas en cartelera, como “Thor: love and thunder”, “Nope”, entre otras más. No obstante, si lo que quieres es una buena dosis de terror, puede que lo que estés buscando lo encuentres en “Bárbaro”, la cinta protagoniza por Bill Skarsgard de “It” y Georgina Campbell de “Black mirror”, que se perfila como la más aterradora del año.

El tráiler oficial nos confirma que “Barbarian”, como se le tituló en inglés, cuenta con la presencia de los productores de “La maldición”, “It” y “El aro”. Con ello en mente, los fans de los sustos pueden dar un suspiro de alivio por la calidad del largometraje.

¿De qué trata “Bárbaro”?

En “Bárbaro”, una joven viaja a Detroit para una entrevista de trabajo, por lo cual alquila una casa para hospedarse. Pero cuando llega, por la noche, descubre que la casa había sido rentada por otra persona y que un hombre extraño ya está alojado allí.

En contra de su buen juicio, decide pasar la noche, aunque pronto se da cuenta de que hay mucho más que temer que un huésped inesperado.

“¡Ayúdame!”, es el grito de Keith (Skarsgard) que desatará el terror en el aparentemente inofensivo AirBnb rentado. Tess (Campbell) tendrá que resolver el misterio dentro de la residencia, mientras busca ayudar a su enigmático roomate temporal, y debe hacerlo sin morir en el intento.

Por supuesto, ninguno de los adelantos revelan exactamente qué es lo que pasa en la casa, lo cual hace la trama aún más intrigante.

“Bárbaro” está disponible ahora solo en cines.