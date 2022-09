Stallone casi muere en “Rocky IV”: escena lo llevó al hospital, pero inmortalizó la película

Sylvester Stallone ha estrenado “Samaritan”, su nueva película para Amazon Prime Video en la que interpreta a un superhéroe retirado. No obstante, su imagen en Hollywood ha estado muy asociado a través de los años con la de un boxeador gracias a la fama que ganó en los años 70 y 80 con la icónica franquicia “Rocky”. Así, quizá no sabías que el actor estuvo a punto de morir en la cuarta entrega de la saga.

Como se recuerda, “Rocky IV” mostró el regreso de Stallone como Balboa, además de tener a Dolph Lundgren en el papel antagónico de Iván Drago. Lo que pocos conocen es que una intensa escena de pelea por poco firmó la sentencia de muerte del protagonista.

Dolph Lundgren interpretó a Iván Drago en "Rocky IV" en 1985. Foto: captura de YouTube/Mecano1985

La ficción pasó a la realidad

“Rocky IV” llegó a los cines en 1985 y en poco tiempo logró captar la atención de miles de fans. El apoyo del público la convirtió en la de mayor recaudación de la serie de cintas del boxeador. Dentro del metraje, el enfrentamiento en el ring entre Balboa y Drago se consagró como uno de los momentos más tensos y famosos en la historia del cine.

Uno de los secretos que la trama ocultó por años fue que Stallone terminó en cuidados intensivos por cuatro días. Así lo reveló el propio artista en el documental “The making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone” de 2021 (vía People).

“Lo primero que rodamos (fue) mi entrada, su entrada y las presentaciones. Luego me lesioné mucho durante el combate”, inició el intérprete. “Bueno, me pulverizó. Y no lo sentí en el momento, pero más tarde, esa noche, mi corazón empezó a hincharse”, añadió.

“Mi presión sanguínea subió a 260 e iba a hablar con los ángeles, lo siguiente que sé es que estoy en un vuelo de emergencia a baja altura”, agregó.

Tras un breve proceso de recuperación, ‘Sly’ volvió al ruedo para terminar de rodar la intensa escena. En caso de que te lo preguntes, sí, el puñetazo de Lundgren en el pecho de su coprotagonista fue “lo que apareció en la película original”.

“¿Cómo podrías quitar eso?”, dijo la estrella de Hollywood de 76 años en el mencionado documental.

“Rocky” ha sido más que una saga para Stallone, significó una labor de especial cuidado y amor para el actor. Ello lo ha demostrado constantemente, sobre todo cuando se anunciaron los cortes del director en años posteriores, pero no ha sido fácil tener cerca su adorada obra.

Recientemente, se anunció el spin-off “Drago”, centrado en el villano de Dolph Lundgren, lo cual desató la ira de ‘Sly’, debido a que no fue considerado para el proyecto. Pese a que sigue en la búsqueda de los derechos de su famosa creación fílmica, no hay duda de que los fans siempre reconocerán que el éxito detrás de “Rocky” fue gracias a su compromiso.