Con la nueva administración Warner Bros. Discovery, muchos de los queridos proyectos de DC penden de un hilo. Tras la abrupta cancelación de “Batgirl”, casi solo tenemos asegurada la secuela de “Joker”, a la que se une Lady Gaga. Sin embargo, la segunda parte que miles de fans esperan es la de “Constantine”, la famosa película del icónico exorcista interpretado por Keanu Reeves.

Cuando esta cinta llegó a los cines en 2005, no fue del todo un éxito. A pesar de que logró US$ 230 millones, las críticas fueron entre mixtas a negativas. Con el paso del tiempo y la popularidad ganada por Reeves gracias a “John Wick”, la base de seguidores de “Constantine” fue en aumento hasta convertir al film en una obra de culto.

La primera y única vez que el actor interpretó a Constantine fue en 2005. Foto: Warner Bros

Más oscura, pero solo quedó en palabras

En un principio, Akiva Goldsman, uno de los productores de la primera entrega, reveló que había conceptos para revivir la producción e incluso tenía una idea para la trama, que esta vez sería más oscura y hasta de clasificación R.

“Me encanta una donde (John) se despierte en una celda y tiene que identificar a un prisionero. (...) Era Jesucristo. Él viene y está en Nueva York”, expresó en un panel de Collider para la Comic-Con de 2020.

De hecho, el público creyó que habría una continuación debido a que el actor Peter Stormare, Lucifer en el largometraje, afirmó que había una “secuela en proceso” a través de un post en su Instagram oficial en noviembre de 2020.

Peter Stomare confirmó "Constantine 2" en 2020. Sin embargo, la secuela nunca llegó. Foto: Instagram

Sus seguidores y el fandom rápidamente pensaron que finalmente entraría en proceso el proyecto; sin embargo, no se volvió a abrir el tema hasta el año siguiente.

¿Por qué no habría “Constantine 2″?

Todo apunta a que “Constantine 2″ estaría condenada al olvido. Ello, en gran parte porque Warner Bros. se ha enfocado hasta el momento en presentar reinicios del personaje, en lugar de continuar con la historia del detective oscuro interpretado por Reeves.

Además, el propio actor reveló que quiso apostar por volver a dar vida al exorcista, pero no logró mucho.

“Me encantaría volver a interpretar a John Constantine de la película de Constantine. Lo he intentado, lo he intentado, Stephen. Me encantaría”, compartió Keanu en diciembre de 2021, en conversación con “The Late show with Stephen Colbert”.

No obstante, podría haber aún algunas esperanzas. Como se recuerda, Neil Gaiman ha estrenado su serie “The Sandman” para Netflix. Cuando muchos se preguntaron por qué no estaba presente su versión de John Constantine, sino más bien lo reemplazaron por Johanna, el autor de ficción comentó que no podía incorporar al personaje a la trama por una “situación de derechos” en uso.

En "Sandman" de Netflix, Johanna Constantine es interpretada por la actriz Jenna Coleman. Foto: composición LR/Netflix

Con ello en mente, es posible que Warner aún tengas planes para el famoso ‘Hellblazer’ en algún proyecto, probablemente a cargo de J.J. Abrams. Este aún tendría futuro en la nueva administración de Warner Bros. Discovery y llegaría a través de la plataforma fusión que preparan los estudios.