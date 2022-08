Hace poco tiempo, Winnie the Pooh entró en dominio público y Disney ya no tiene sus derechos exclusivos. Este hecho fue rápidamente aprovechado por el director Rhys Frake Waterfield, quien puso en marcha una película slasher sobre quien alguna vez fue un tierno oso. Ahora, tan solo unos meses después, se ha estrenado el primer tráiler oficial de “Winnie the Pooh: blood and honey”.

El video nos muestra finalmente todo el terror que llegará al bosque de los 100 acres. En el comienzo, vemos a Christopher Robin regresando al lugar donde creció con sus amigos; sin embargo, solo encuentra una escena de horror: ¡Han matado a Igor!

Según el clip, parece ser que Robin ha muerto y, luego de algunos años, un grupo de amigas alquila la casa en el bosque. El lugar parece rústico, pero con llamativas comodidades, tales como un jacuzzi en el patio.

Es ahí donde vemos que se desata la cacería. Las jóvenes intentarán escapar de su hospedaje, pero Winnie y Piglet no dejarán el camino libre. Ambos han olvidado la miel y se han convertido en animales salvajes. Solo esperan el momento para atacar ferozmente a sus víctimas.

Winnie the Pooh será un asesino serial para nueva película slasher “Winnie the Pooh: blood and honey”. Foto: Jagged Edge Productions

¿De qué tratará la película?

“Christopher Robin se aleja de ellos, y no les (da) comida, eso ha hecho la vida de Pooh y Piglet bastante difícil. Como han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto esencialmente asilvestrados. Así que han vuelto a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo despiadados que quieren ir por ahí y tratar de encontrar una presa”, comentó anteriormente Waterfield a Variety.

Por lo pronto, “Winnie the Pooh: blood and honey” no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a los cines en el último trimestre de este año.

¿Qué es el Pooh mujer o hombre?

De acuerdo con Variety Latino, Winnie Pooh es una osita hembra. Por algún tiempo se teorizo que podía ser hermafrodita.