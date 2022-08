El cine oculta diversas películas incómodas de ver, como “Holocausto caníbal”, una cinta que incluso llevó a su director a ser arrestado por asesinato. No obstante, uno de los filmes más perturbadores en la historia del séptimo arte es “El ciempiés humano”, largometraje dirigido por Tom Six, quien, aunque no lo creas, encontró su inspiración en un crimen real.

"El ciempiés humano" estuvo protagonizada por Dieter Laser, en el papel del Dr. Heiter. Foto: IFC Films

¿De qué trata “El ciempiés humano”?

Dos jóvenes estadounidenses están de viaje por Europa. Ya en Alemania, acaban solas por la noche cuando su auto se descompone en medio del bosque. Buscan ayuda y hallan una villa aislada.

Al día siguiente, se despiertan y se encuentran atrapadas, junto a un hombre japonés, en un terrorífico hospital improvisado, dentro de un sótano. Como si la escena no pudiera ponerse peor, un anciano alemán se presenta ante ellos y se identifica como un cirujano jubilado especializado en separar gemelos siameses.

Sin embargo, sus tres ‘pacientes’ no van a ser separados, sino unidos en una horrible operación. El supuesto médico quiere ser la primera persona en conectar a las personas a través de sus sistemas gástricos. Al hacerlo, planea dar vida a su fantasía enfermiza de toda la vida, el ciempiés humano.

¿Qué crimen inspiró “El ciempiés humano”?

Un artículo de la BBC se encargó de retratar a Tom Six, el cineasta encargado de “El ciempiés humano”. El reporte, titulado “El hombre detrás de la película más horripilante de todos los tiempos”, nos acerca al filmmaker y a parte de su proceso creativo para realizar tal filme.

De ese modo, Six reveló que la idea para crear el núcleo central de la cinta llegó mientras veía televisión. Al sintonizar las noticias, se topó con la aberrante historia de un pedófilo.

“Sus crímenes eran tan horribles que me pregunté: ‘¿Cuál es el castigo más extremo que se le pudiera poner?’. Así es como nació el concepto ‘Human centipede’”, explicó a la BBC. Con ello en mente, estructuró su proyecto, en el que también se apoyó de relatos de la Alemania nazi para construir su narrativa y estrenar su obra de culto.