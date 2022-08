“El exorcista” no solo es una película de terror, es una obra maestra del cine. Protagonizada por Linda Blair y Ellen Burstyn, su trama causó gran revuelo cuando se estrenó en 1973 y con justa razón. Su historia de posesión del demonio, que dejó más de una muerte a su paso, le valió su puesto entre las cintas malditas más famosas en la historia.

Por ello, era cuestión de tiempo para que un ambicioso reboot se asomara en el horizonte. De ese modo, los reconocidos estudios Blumhouse y Universal se unieron para traer el horror de regreso a las pantallas con una versión moderna, en la cual Burstyn retomará su icónico papel de Chris MacNeil, la madre de Regan.

"El exorcista" es considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Foto: Warner Bros

¿Cómo convencieron a Ellen Burstyn?

En entrevista con The Hollywood Reporter, Ellen Burstyn comentó que, a lo largo de los años, rechazó diversas propuestas para continuar la trama de “El exorcista”. Las mencionadas casas productoras no fueron la excepción; no obstante, hicieron algo que quizá otras no: mejorar su oferta.

“He dicho que no cada vez. Esta vez me ofrecieron un montón de dinero y todavía dije que no. Y luego me sorprendieron y volvieron a decir: ‘Doblamos la oferta’. Dije: ‘OK, déjame pensarlo’”, inició la artista de 89 años.

En ese momento, Burstyn confesó que se le vino a la cabeza el demonio, ya que sentía que había algo detrás de la insistencia para volver a la saga. De ese modo, explicó finalmente cómo llegó un acuerdo para garantizar su presencia en el proyecto.

“El siguiente pensamiento que me vino a la mente fue: ‘Siento que el diablo está pidiendo mi precio’. Y el siguiente pensamiento que me vino a la mente fue: ‘Mi precio es un programa de becas para estudiantes con talento en nuestro programa de maestría en la Universidad de Pace. Ese es mi precio’”, comentó.

Así, pidió un salario mayor y consiguió lo que quería: becas para jóvenes actores.

Los derechos de "El exorcista" le han costado a Universal 400 millones de dólares. Foto: composición LR/Warner Bros.

Un clásico renace y un esperado estreno

La charla con THR no se redujo solo a su altruista ‘pacto con el diablo’, sino que la intérprete también se animó a dar algunos detalles del film. En concreto, Burstyn confirmó datos inéditos de la producción y deslizó una fecha de estreno aproximada.

“He rodado la mayor parte de la película. El guionista y director, David Gordon Green, me gusta mucho. Me reuní con él y hablamos del guion y demás, y le prometí cuatro días más si los necesitaba”, expresó.

“Él ha editado la película y quiere los cuatro días, así que voy a volver en noviembre para rodar cuatro días más. Y se estrenará en 2024, en el 50º aniversario de ‘El Exorcista’, la original”, añadió.

Por cierto, si quieres ver “El exorcista”, el filme está en HBO Max.