Cine y series 25 AGO 2022 | 12:24 h

“Nope”, estreno online: ¿cuándo y dónde se podrá ver la película de Jordan Peele vía streaming?

Protagonizada por Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun, “Nope” relata una historia de terror, con ovnis y mucha tensión. Entérate cómo verla desde casa.

"Nope" es uno de los grandes proyectos de Jordan Peele. El director estuvo detrás de "Get out" y "Us", por lo cual muchos esperaban con ansias el estreno de "¡Nop!". Foto: Universal Pictures