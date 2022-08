“Joker 2″, el musical que subestimas: Phoenix y Gaga, el dúo perfecto para la locura

Lady Gaga estará junto a Joaquin Phoenix en “Joker: Folie à Deux”, la secuela de la aclamada cinta del director Todd Phillips, que luego de su primer teaser oficial tiene toda la pinta de ser un retorcido musical de los 70. Y es precisamente este último detalle lo que ha dividido a los fanáticos, pues mientras algunos creen que sería una buena idea, otros opinan que sería un desastre.

¿Es una atrevida fórmula para el éxito o solo se trata de una pretensiosa idea destinada al fracaso?

Lady Gaga y Joaquin Phoenix protagonizarán la secuela de "Joker". Foto: composición/ Warner Bros. / difusión

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en la música

La idea puede parecer quizás forzada o simplemente de mal gusto, en especial si no somos fanáticos de los musicales. Sin embargo, si echamos un ojo al historial de ambos artistas, nos vamos a dar cuenta del increíble potencial que tienen ambos para hacer un largometraje de este tipo.

En 2005, Phoenix protagonizó “Walk the line”, película basda en la vida de la leyenda musical Johnny Cash, misma que le valió su consagración como una de las grandes promesas de Hollywood. Esta participación en la cinta lo llevó a grabar todo un álbum —junto a su coprotagonista Reese Whiterspoon— en el que replicaba con su propia voz varias canciones del ícono del country. Dicha performance le valió un Globo de Oro por mejor actor en una comedia o musical .

Por oltro lado, la carrera de Gaga en la música no necesita introducción. Sin embargo, un episodio crucial en su trayectoria fue “Star is born” (Nace un estrella), cinta en la que interpreta a una cantautora envuelta en un complicado romance. Su increíble química con Bradley Cooper no solo le valieron un Oscar a mejor canción original por “Shallow”, sino también el respeto de la crítica y la audiencia en su faceta actoral.

De tal manera, ambos actores cuentan al menos con una película en la que han demostrado tener más que talento para el canto y que pueden trabajar bien junto a estrellas de renombre. Por ello, es válido decir que una combinación musical de este par tiene más probabilidades de éxito que de fracaso; claro que eso depende del guion, algo que nos lleva al siguiente punto.

Una secuela que necesita más locura

Si la primera cinta de “Joker” era un denso viaje a la oscura y trastornada mente de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), quien afectado por la indiferencia de la ciudad y sus seres queridos termina cayendo y renaciendo como un ícono de Gótica, la idea para una secuela generaba incertidumbre luego de una remarcable primera entrega.

"Joker 2: Folie a Deux" es oficial y Joaquin Phoenix y Todd Phillips ya trabajan en la secuela del payaso de DC Comics. Foto: Warner Bros

Si algo necesita “Folie a Deux”, que en español quiere decir “Locura de dos” , es precisamente lo que señala su título: “locura”. No tendría gracia volver a mostrarnos otra historia densa y triste como la que vimos; las secuelas necesitan mantener elementos importantes, pero darles un giro interesante.

"Joker: Folie à Deux" se estrenará en octubre de 2024. Foto: Warner Bros.