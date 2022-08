“Tren bala” revive el cine de acción: 50% adrenalina, 50% comedia a lo UCM y 100% recomendada

“Tren bala” desató gran expectativa desde que mostró a Bad Bunny y Brad Pitt en brutales escenas de acción, incluso cuando lanzó el primer tráiler oficial de la película. Ahora, aunque algo inesperado para miles de personas, ambos son las estrellas de la promoción de esta bombástica apuesta de Sony Pictures. Por lo cual, la primera pregunta que se te viene a la cabeza es ¿vale la pena ir a verla a los cines?

Si estás pensando ir a alguna sala este fin de semana y darle una oportunidad a la cinta, te comento que ya la vi y te tengo que decir algo: no juzgues al libro solo por su portada. Vamos, no es un largometraje que se vaya a ganar un Óscar (aunque quién sabe), pero no decepciona y entretiene muy bien.

Famoso tras famoso: inserte aquí el meme de Leonardo DiCaprio

Hay un meme de DiCaprio que lo usas cada vez que ves algo familiar —sí, el de la película “Había una vez en Hollywood”—. Con “Tren bala” te sentirás como ‘Leo’: vemos caras muy conocidas y es imposible que no las reconozcas.

Tenemos a Brad Pitt (quien no necesita presentación), Sandra Bullock (otra estrella más que famosa), Joey King (“El stand de los besos”), Aaron Taylor-Johnson (Pietro Maximoff en el UCM), Logan Lerman (Teen Wolf), Brian Tyree Henry (Phastos en “Eternals”), Hiroyuki Sanada (Akihiko en “Avengers: endgame”) y la lista sigue.

Por supuesto tenemos a Bad Bunny, a quien dejaremos para más tarde.

Bad Bunny en "Tren bala". Foto: Sony

En términos de la presencia de estrellas de Hollywood y cómo se complementan en el cast, pues todo está muy equilibrado. No se opacan ni mucho menos se sienten como excusas para llamar la atención: están ahí y hacen su trabajo muy bien, salvo por cierta persona.

De hecho, cada quien tiene manejo total de su personaje y generan las emociones esperadas en el público. A Pitt lo adoras o lo amas, no hay otra opción. Taylor-Johnson y Tyree Henry forman una dupla que te hará sentir un mix de sentimientos: primero los odias, te causan gracia y al final te sientes mal por lo que les pasa.

Por su parte, King encarna el perfecto twist de niña inocente, pero que luego resulta ser una asesina sin compasión. En tanto, Sanada representa la sabiduría japonesa que el cine gringo no has implantado en el cerebro casi como un anticipado cliché. Y más.

Brad Pitt en "Tren bala". Foto: Sony

¡Acción, acción y explosión! Comedia, el otro 50%

En el titular puse “A lo UCM”. Sí, me refiero a la fórmula que suele aplicar Marvel Studios a sus producciones, y el más reciente ejemplo de esto es “Thor: love and thunder”. En el caso de “Tren bala” no es tan excesiva y no es desesperante como en la película del asgardiano. A decir verdad, es placentera porque calza en momentos justos pese a que no se escapa de ciertos clichés.

Para darte una idea de lo que trato de explicarte (disculpa por el pequeño espóiler), tenemos la típica pelea entre dos personajes. Se están batiendo a golpes, pero justo entra una llamada y paran la violencia para que uno pueda contestar, luego se reanuda. Como este tipo de situaciones, hay varias.

¿Y la acción? Quédate tranquilo/a que hay mucha, pero mucha acción; y si eres fan de lo sangriento, estarás a gusto. La adrenalina se siente en donde lo amerita, aunque tienes que ser un poco paciente con ciertas partes.

Asimismo, tiene un punto a favor: no se limitan a dejar la brutalidad a la imaginación; es decir, si hay ataques con balas, pues ves cómo un cráneo explota; si usan un garfio, ten por seguro que verás cómo atraviesa el rostro del desafortunado sujeto que recibe el golpe. Sí, suena un tanto fuerte, pero es parte de, ¿no?

Los efectos especiales están brutales, la música va acorde.

"Tren bala" es el debut de Bad Bunny en el cine. Foto: composición LR/Sony

No hay buena acción sin buena trama

Este punto es algo que puede quedar a gusto del espectador. Para ser sincero, la trama no es innovadora y sigue un formato de ‘ponemos las piezas sobre el tablero y luego unimos puntos al final’. Así que por ese lado no esperes una historia compleja que te vuele la cabeza, eso no quiere decir que sea menos interesante: el tema está en cómo lo ejecutas.

Los giros están buenos y el cierre no lo ves venir, pero a la vez sí (contradictorio como suena). Eso sí, una vez que lo tienes todo explicado, casualmente por el titiritero que jalaba las cuerdas, caes en cuenta de lo que estuvo pasando todo este rato, y sí está interesante.

Brad Pitt junto a sus colegas de "Bullet train". Foto: AFP

Dos cameos que no pasan desapercibidos

Estamos acostumbrados con Marvel a tener uno que otro cameo sorpresa. En el caso de “Bullet train” hay tanto material de estrella, que incluir ‘presencias famosas’ podría no tener un efecto extra. La verdad es que no es tanto así.

Por obvias razones, no te diré quiénes son esos dos actores que aparecen, pero te confirmaré algo. En la sala donde estuve, el primero sacó suspiros y carcajadas, mientras que el segundo fue una total locura. No te miento, escuché verdaderos gritos de emoción y solo duró 1 segundo en pantalla.

Brad Pitt y Sandra Bullock en el set de "Tren bala". Foto: Sada

Bad Bunny entró, hizo su chamba y ahí quedó

No me malinterpretes. Hemos visto una tendencia en aumento, y no necesariamente es algo que guste a todos: cantantes son adoptados ahora por la industria cinematográfica como la ‘gran’ pieza que le falta al rompecabezas de una cinta.

Ahí es donde entran personas como Lady Gaga (con un buen resultado en “A star is born”), Dua Lipa, Taylor Swift y más. En el caso de Bad Bunny, su paso por Hollywood empezó en Netflix y ahora apuñala a Brad Pitt en un millonario proyecto de Sony.

Como podrías pensar, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del intérprete de “Safaera”) no tiene un rol titular, es un personaje que ingresa, tiene un breve desarrollo y luego…. Descúbrelo tú mismo.

Si lo hace bien o no, eso está fuera de consideración porque es de sus primeras experiencias actorales y todo apunta a que la forma en la que estuvo creado su papel no deja más para explorar sus actitudes histriónicas. Es como si fue lo justo para llevar el hilo conductor de la trama, sin oportunidad al fracaso. Más sencillo: no hay muchos diálogos y su aparición es tan específica como breve.

Bad Bunny forma parte del cast de "Tren bala". Foto: composición LR/ captura de Telemundo/Sony Pictures

¿Vale la pena ver “Bullet train”?

Sí. Vale la pena y hasta tiene potencial para ser un blockbuster o al menos para tener un buen desempeño en la taquilla.