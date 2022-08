El estreno de “Love and thunder” tenía muy emocionados a los fans de Thor. Si bien la taquilla acompañó a la película con Chris Hemsworth durante algún tiempo, su recaudación ya ha sido superada por “Minions 2″. Aunque no lo creas, la ola amarilla de los queridos personajes no fue la única que le puso un stop al Dios del Trueno, pues también ha decaído en su aprobación por parte de la crítica especializada.

Si revisas el portal Rotten Tomatoes (un sitio web muy respetado, vale decir), notarás el cambio: lo que antes era una prometedora apuesta, ahora es una de las menos calificadas de la saga del asgardiano. En concreto, “Love and thunder” ha bajado hasta solo un 66% de calificación.

“En algunos aspectos, ‘Thor: amor y trueno’ se siente como un refrito de ‘Ragnarok’, pero en general, ofrece suficiente diversión de ritmo rápido para hacer de esta una adición digna al MCU”, se lee en el consenso de RT.

Thor y Mighty Thor protagonizaron el beso vegano. Foto: Marvel Studios

Las comparaciones son terribles, pero dan contexto

Sabemos que cada película es única, pero a veces podemos hacer comparaciones para que tengas idea del panorama general. Así, vemos que “Thor 1″ tiene un puntaje de 77%, mientras que su secuela, “The dark work”, aprueba con 66%. En tanto, la controversial “Ragnarok” ostenta una envidiable clasificación de 93%.

Ahora, seguro notaste que “The dark world” y “Love and thunder” tienen el mismo porcentaje de aprobación, pero hay una clara diferencia entre ambas: la primera fue reseñada por 285 personas y la última, por 406 críticos de cine.

Aun así, después de todo lo mencionado, ya se ha asegurado el regreso del vengador. Además, las ganancias no son nada despreciables, debido a que —según Box Office Mojo— lleva recaudando poco más de US$ 660 millones en el mundo.

"Thor: love and thunder" ha logrado sobresalir en taquilla con cerca de US$ 660 millones en el mundo. Foto: the Direct

Por si tienes la chispa de la curiosidad destellando en tu cabeza, sí, “Minions 2″ también le gana a “Thor 4″ en Rotten Tomatoes. Los personajes amarillos tienes un 70% de aprobación de la crítica especializada. Dos tramas totalmente diferentes, pero ya vemos que la animación ha encontrado en los amigos de Gru su respiro de alivio.