Este fin de semana se desató un intenso debate en redes sociales debido a la filtración de “Drago”, un nuevo spin-off de la saga “Rocky” que, al igual que “Creed”, contaría una historia conectada a otro de los grandes rivales del boxeador. Sin embargo, lejos de la emoción, esta noticia hizo estallar a Sylvester Stallone, quien desconocía sobre este proyecto. Así, Dolph Ludgren, quien interpreta a Iván Drago, ha respondido a su viejo compañero en el ring.

Por medio de su página de Instragram oficial, Ludgren publicó una fotografía en la que aparece bromeando con Stallone como si estuvieran en una pelea. La descripción de la publicación venía acompañada de nada más que palabras de aclaración.

“ Solo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago. No hay un guion aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrad o como productor o incluso como actor”, escribió el actor.

Respuesta de Dolph Lundgren (Iván Drago) en la que menciona a Sylvester Stallone (Rocky). Foto: Dolph Lundgren/Instagram

Asimismo, con el fin de apagar los rumores de una posible enemistad con su coestrella en “Rocky IV” y “Creed II”, añadió lo siguiente: “Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada. Estoy en contacto con el Sr. Balboa, solo para que todos los fanáticos puedan relajarse... ahí está”.

Stallone volverá como superhéroe

Luego de las primeras seis películas de “Rocky”, Sylvester Stallone estuvo involucrado en dos cintas spin-off de “Creed”. Sin embargo, no estará presente en la tercera debido a diferencias creativas en la trama. Dicha cinta llegará el 23 de marzo de 2023 a cines.

Póster de Sylvester Stallone en "Samaritan". Foto: Amazon Prime Video

Mientras tanto, el veterano de Hollywood volverá en “Samaritano”, película de Amazon Prime Video en la que interpreta un superhéroe retirado; se estrena el próximo 26 de agosto de 2022.

¿Quién gana Rocky o Iván Drago?

En “Rocky IV”, es finalmente Rocky quien vence a Drago. Luego de una pelea muy reñida, el personaje de Stallone le regala un izquierdazo en el último asalto y le gana por nocaut.