Disney apuesta por los remakes de sus clásicos animados y “La sirenita” es parte de sus planes a futuro. Si bien Halle Bailey, la actriz elegida para la adaptación live-action de Ariel, confesó que reinventará al personaje, fans esperan que la esencia de la historia se mantenga; especialmente, respecto a su icónica villana, Úrsula. Sin embargo, hay una mala noticia para los fieles seguidores del filme de 1989.

De acuerdo con un reciente informe de The Hollywod Reporter, la artista de voz que daba vida a la bruja del mar, Pat Carroll, ha fallecido. La intérprete murió a los 95 años de edad en su casa de Cape Cod, Massachusetts. La causa del fatídico desenlace fue una neumonía.

Pat Carroll fue Úrsula para la cinta de "La sirenita" de 1989 y para sus secuelas. Foto: Deadline

La voz de la infancia

Si bien Carroll fue muy famosa en el mundo de la animación como Úrsula, este no es el único personaje que la posicionó en Hollywood. Entre sus créditos enlistados en su perfil de IMDb, figuran “Mi vecino Totoro”, “Chip ‘n Dale”, “Un cachorro llamado Scooby Doo”, la serie “Rapunzel” y más.

Dentro de todo, ser la villana de Ariel fue uno de sus mayores logros e ilusiones. Así lo había dejado en claro anteriormente.

“Toda mi vida he deseado hacer una película de Disney”, dijo al autor Allan Neuwirth en “Makin’ toons: inside the most popular animated TV shows and movies”. “Así que fui su gancho, línea y plomada”, expresó.

No obstante, estuvo muy cerca de quedarse sin el papel. Según relata THR, Úrsula fue pensada en una actriz como Joan Collins, pero esta rechazó participar en la cinta. A ella le siguieron otras tres intérpretes en audiciones, aunque no lograron convencer a los encargados del casting.

Cuando llegó su oportunidad, Carroll recibió una grabación del letrista Howard Ashman, a quien imitó para lograr el enfoque que se necesitaba y, por consecuencia, se quedó con la villana.

“Obtuve toda la actitud de él... sus hombros se movían de una manera determinada, y sus ojos iban de una manera determinada... Obtuve más sobre ese personaje de Howard cantando esa canción (’Pobres almas en desgracia’) que de cualquier otra cosa”, reveló en la mencionada entrevista.