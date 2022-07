“Supermascotas”, reseña: una divertida animación que sigue superando al DC Universe

“DC Liga de Supermascotas”, película animada de Warner Bros, llega esta semana a cines de Perú. Se trata de una historia sencilla y carismática apta para niños y adultos que nos recuerda un poco a “Batman: la LEGO película”, pero que encierra un mensaje más relacionable. ¿Hasta qué punto nuestras mascotas logran ser importantes en nuestra vida? Krypto tiene la respuesta y es conmovedora.

Esta reseña NO CONTIENE SPOILERS, así que puedes leerla con calma si aún no has visto la cinta.

¿De qué trata?

La historia sigue a Krypto, el superperro, quien ha estado en la vida de Superman desde que era un bebé con el fin de cumplir una única misión: proteger a su dueño a toda costa. Pero cuando un incidente provoca que pierda sus poderes y que su amo desaparezca, solo un grupo de curiosos animales con nuevas habilidades pondrán ayudarlo a poner todo en orden.

Mejor que el Universo Extendido de DC

Es importante resaltar que el Universo Extendido de DC ha pasado por varios tropiezos al punto de que sus mejores cintas son las que ocurren en sus propios universos ficcionales. De tal manera, siempre da gusto ver que a DC le vaya bien.

Y es curioso observar cómo a veces las animaciones pueden ser mejores que algunas películas live action. Pasó con “Spider-Man: into the Spider-Verse” y vuelve a ocurrir aquí con “DC Liga de Supermascotas”, que termina siendo un acierto quizás no tan trascendental, pero sí agradable.

Krypto, el superperro es el protagonista de la película. Foto: Warner Bros

Esta es una película que te hará reír mucho y que no te dejará insatisfecho al salir de la sala. Sus personajes son divertidos y, aunque quizás no son nada del otro mundo, no decepcionan cuando tienen que brillar.

Hay pequeños mensajes relacionados a la importancia de las mascotas y el cuidado de los animales, pero el más importante tiene que ver con la amistad: ¿hasta qué punto necesitamos de un compañero que siempre esté ahí para ayudarnos?

Los personajes de "DC Liga de supermascotas" son todos muy graciosos y entrañables. Foto: Warner Bros

Lamentablemente, no pude verla en su idioma original —que incluye las voces de Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, entre otros—, pero el doblaje en español latino es bueno.

No diría que es otra gran sorpresa como lo fue “Batman: la LEGO película” en su tiempo. De hecho, me pareció inferior, pero son relatos diferentes y la verdad es que cada uno tiene su propio encanto. La historia no toma ningún riesgo, ¿pero era realmente necesario?

Algunos personajes como Batman y demás miembros de La liga de la justicia aparecen en el filme. Foto: Warner Bros

Aquí venimos a pasarla bien y punto. No estamos frente a una reflexión que nos cambiará la vida como nos tiene acostumbrados Pixar; sin embargo, es un acierto para DC mientras esperamos a los platos fuertes: “Black Adam” y “Shazam: furia de los dioses”.

“DC Liga de Supermascotas” se estrena este jueves 28 de julio en cines de Perú y es una de las mejores alternativas para ver en pareja o familia en el feriado por Fiestas Patrias.