Brendan Fraser, el eterno aventurero: 4 películas con las que se ganó corazón de fans

Brendan Fraser es uno de esos rostros de Hollywood que no se olvidan fácilmente, en especial para la generación que lo vio brillar entre los 90 e inicios de este siglo. Entre 2022 y 2023, el actor estadounidense preparó sus próximas apariciones en la serie “Batgirl” de DC, la nueva cinta de Martin Scorsese, “Killers of the flower moon”, y la que quizás sea la más llamativa de todas, “The Whale”, dirigida por el excéntrico Darren Aronofsky.

Por ello, te compartimos una pequeña lista de cuatro películas que le valieron el reconocimiento mundial y que son más que entretenidas de ver.

“George de la selva”

¿Quién no recuerda a Brendan Fraser caracterizado como un hombre de la selva? En estos tiempos, su divertida actuación como George y su destacable condición física le valieron la admiración del mundo.

“La momia”

“La momia” es otro de esos clásicos que destacan en la primera década del siglo XXI, y gran parte de ello se debe al trabajado de Brendan interpretando al carismático aventurero Rick O´Connell. Verlo pateando traseros de momias y enfrentar al poderoso Imhotep son recuerdos que valen oro.

“Looney Tunes: de vuelta en acción”

Lejos de las momias y un poco más cercano a la selva, Brendan Fraser también se juntó con los Looney Tunes. Aunque la película es recordada por muchos como un fallido “Space Jam”, hay otros que la consideran valiosa y muy infravalorada.

“Viaje al centro de la Tierra”

Con esta película quedaba claro que Fraser era un actor que podía desenvolverse fácilmente en papeles de acción y acrobacias. “Viaje al centro de la Tierra” es también otro de esos clásicos que trasciende en los inicios de este siglo y que tuvo el impacto del 3D, algo que le benefició en taquilla.