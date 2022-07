De “GOT” a “Los juegos del hambre”: el carismático Peter Dinklage se une a la precuela

Peter Dinklage, el actor de 53 años y que alcanzó la fama internacional gracias a su papel en “Juego de tronos”, ha sido confirmado para la esperada precuela de “Los juegos del hambre”.

De acuerdo con el medio Deadline, Dinklage dará vida a Casca Highbottom, el decano de la Academia, uniéndose así a la actriz Hunter Schafer de “Euphoria”.

Peter Dinklage como Tyrion Lannister en "Game of thrones". Foto: HBO Max

¿Quién es Casca Highbottom?

Mediante un comunicado, el director a cargo del filme, Francis Lawrence, describió al personaje de la siguiente manera: “El decano Highbottom es una de las personas más poderosas en la vida de Snow. Como rostro austero y vengativo de los juegos, establece las reglas que determinarán cada aspecto del destino de Coriolanus”.

A la descripción agregó que se encuentra encantado de que Peter dé vida al personaje.

Por otro lado, el presidente del Grupo Cinematográfico de Lionsgate, Nathan Kahane, señaló: “Peter no es solo un actor favorito de los fans que aporta una presencia imponente a cada papel que interpreta, es uno de los mejores actores vivos. Aportará una autoridad formidable y carismática al importante papel del decano de la Academia ”.

Su papel como Tyrion Lannister en la serie "Juego de tronos" le ha valido cuatro Emmy y un Globo de Oro. Foto: composición LR/HBO Max

¿De qué tratará la precuela de “Los juegos del hambre”?

Bajo el título de “The ballad of songbirds and snakes”, el filme estará basado en la novela homónima de Suzanne Collin de 2020.

La trama sigue a Coriolanus Snow, de 18 años, quien es elegido para ser el mentor de una joven del distrito 12, el futuro hogar de Katniss Everdeen.

Elenco de la precuela de “Los juegos del hambre”

Junto al reconocido actor, lo acompañarán Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Josh Andrés Rivera, entre otros.