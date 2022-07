“Elvis”, reseña: ¿quién mató a Presley?, una reflexión sobre el ‘Rey del rock and roll’

“Elvis”, la nueva película de Baz Luhrmann, llega a salas de cine en Perú este 14 de julio. Con las destacables actuaciones de Austin Butler como el ‘Rey del rock and roll’ y Tom Hanks como Tom Parker, esta biopic se aleja un poco del típico relato de una estrella y nos hace reflexionar al ritmo de la música sobre una interesante pregunta vista desde un polémico punto de vista: ¿quién mató a Elvis Presley?

En esta reseña sin spoilers te contamos qué nos pareció lo nuevo de Luhrmann, quien —luego de cintas como “Australia” y “El gran Gatsby”— vuelve a tener un sólido acierto.

Parker vs. Presley

Te lo decimos sin mucho enredo. Austin Butler y Tom Hanks hacen un trabajo muy bien desarrollado como Elvis Presley y el coronel Tom Parker. Tal y como muestran el tráiler y la sinopsis oficial, esta es una cinta que explora la polémica y tóxica relación que existió entre ambos, y ese es precisamente el corazón de la película.

Tom Hanks y Austin Butler son los protagonistas de esta biopic. Foto: Warner Bros

Aunque esta es una biopic, en realidad se siente más como una larga y bien pensada canción, que —cuando llega a su final— te deja una reflexión que no cae en el cliché de pretender cambiarte la vida, sino más bien en una satisfactoria nota que te hace querer saber más sobre lo que acabas de ver.

Los primeros minutos de la cinta empiezan siendo quizás un poco caóticos, pero son parte del ingenio de Baz Luhrmann para llevarnos por este recorrido. ¡Y vaya que lo logra! El inicio de la película es un éxtasis que nos engancha para luego hacernos testigos de una dura historia ligada a varios problemas culturales.

“¿Quién mató a Elvis Presley?”, quizás esto pueda sonar un poco confuso, ya que el ‘Rey del rock and roll’ murió de un ataque al corazón. Pero el filme trata de ir un poco más lejos, no para buscar un culpable, sino para ofrecernos una eminente reflexión sobre lo que verdaderamente es ser una estrella de su calibre.

Austin Butler merece un Oscar

Sobre Austin Butler tenemos varias cosas que decir, pero —para no arruinarte la película— te podemos contar que el actor de 30 años hace un trabajo sublime encarnando a Elvis Presley.

Lo mejor de su interpretación no son las excelentes canciones que logra tocar y cantar (su voz suena en la película) ni tampoco sus escenas más dramáticas a lo largo de la cinta, lo que lo diferencia de varios imitadores es su magnífica honestidad para dar vida al cantante.

En ningún momento se siente una exageración ni un intento forzado de parecerse al ícono de Memphis. Como señaló el mismo Butler en una entrevista con Los Ángeles Times: “Pero después me di cuenta de que no queríamos una caricatura suya, de que no queríamos la versión del Museo de Cera, sino encontrarnos con su alma ”.

Austin Butler y Elvis Presley. Foto: Vogue

En redes ya se pueden apreciar algunos comentarios sobre su papel y hay quienes dicen que merece una nominación al Oscar. Desde aquí concordamos con esta idea. Me atrevería a decir que incluso su actuación es mucho más sincera que la de Rami Malek como Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody” , pero —para no desmerecerlo— es importante precisar que esa es una cinta con un tono diferente.

"Elvis", poster oficial de la película. Foto: Warner Bros

La sensación que me dejó esta producción fue de bastante agrado, en especial por el tremendo y poético final que tiene . Sin dudas, algo que tanto los verdaderos fans como los no muy conocedores de Elvis Presley disfrutarán.

“Elvis” llega a salas de cine peruanas este jueves 14 de julio.