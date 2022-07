A pesar de la nostalgia, el estreno de “Lightyear” fue prohibido en más de 10 países, dentro de ellos China. Ahora, “Thor: love and thunder” podría quedarse completamente fuera de la cartelera del gigante asiático, según un reciente artículo de The Hollywood Reporter. El portal indica que esta decisión estaría relacionada con la presencia de dos héroes LGTBIQ+.

"Thor: love and thunder" es la más reciente entrega del UCM y viene protagonizada por Chris Hemsworth. Foto: The Direct

Como se sabe, la nueva apuesta del UCM protagonizada por Chris Hemsworth, y dirigida por Taika Waititi, ha optado por continuar la línea de la inclusión y ha revelado la trama homoparental de un personaje, además de dejar entrever la verdadera identidad de género de uno de sus papeles femeninos principales.

THR menciona que “Thor 4″ estaría atascada en este proceso de elección, pues habría la posibilidad de que se decida entre dos opciones: la película esquiva su proyección en el país o se edita el metraje para ‘evitar’ el contenido en cuestión. Lo cierto es que, hasta el momento, “Amor y trueno” no ha fijado una fecha de lanzamiento concreta en el territorio.

Thor se reúne con Jane Foster en "Love and thunder". Foto: composición LR/ Marvel Studios

En tanto, la recaudación de aquel país viene siendo dominada por —como podrías imaginar— un drama local, titulado “Lightning up the stars”, el cual se encuentra en la cima por tercera semana consecutiva y ha logrado recaudar cerca de US$ 186,3 millones hasta la fecha y va en aumento.

No hay duda de que China representa un gran valor para las empresas. De hecho, “Ragnarok” logró un buen desempeño en este mercado, cuando tuvo su arribo en 2017. Por ello, si “Love and thunder” finalmente se queda fuera, las ganancias para Disney y Marvel Studios se verán impactadas de gran manera.