Con escenas eliminadas y mucha expectativa, “Thor: love and thunder” finalmente llegó a los cines del Perú y el mundo. Esta nueva aventura cinematográfica del UCM marca no solo el regreso de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, sino que también significa la esperada llegada de Natalie Portman como Mighty Thor, una versión potenciada de Jane Foster. Como no podría ser de otra manera, para alegría de los fans, también contamos con la presencia de Tessa Thompson como Valquiria.

“Amor y trueno” viene dirigida por Taika Waititi , cineasta que también estuvo detrás de la amada/odiada “Thor: Ragnarok”, la cual sentó las bases para el futuro de nuestro vengador asgardiano y vaya que sí se ha dejado sentir el estilo peculiar de comedia del filmmaker neozelandés.

Como se recuerda, “Ragnarok” tuvo críticas mixtas debido a que, mientras muchos agradecieron un cambio en la personalidad del hijo de Odín, hubo quienes no vieron con buenos ojos esta especie de transformación, pues creían que se había caricaturizado al papel interpretado por Hemsworth. ¿Es así? Aquí te lo explicamos.

"Thor: love and thunder" es la más reciente entrega del UCM yen su fase 4. Foto: the Direct

70% de comedia

“Love and thunder” no solo sigue la línea de su antecesora, sino que eleva unos cuantos escalones la comedia e hilarantes giros de trama. Al inicio se aprecia que incluyan ‘gags’ ocurrentes para aligerar la historia, pero llega un punto en el que lo divertido se torna un tanto cansado, sobre todo cuando tienes a un mortal villano como el Gorr de Christian Bale.

No es que los chistes o intervenciones graciosas sean vean como un intento forzado —de hecho, las cabras locas son un gran plus—, pero es que se espera un poco de madurez en una narrativa que tiene como telón de fondo el cáncer terminal de Jane, niños asgardianos secuestrados y un ‘Carnicero de dioses’.

Es decir, cuando el guion va apuntando a un momento oscuro y que requiere de tensión, la trama se dirige nuevamente a algún escape gracioso para aliviar la carga. Incluso cuando el antagonista amenaza con acabar con vidas inocentes, esto también se vuelca hacia un minifestival de comedia.

"Thor 4" menciona las múltiples muertes de Loki como un giro gracioso en la trama. Foto: composición LR/Marvel

30% de acción

A este punto, “Amor y trueno” es absurda y divertida (quizá mucho para los fans de Thor en “Endgame” o “Infinity war”), pero el punto anterior nos dirige a la cantidad de acción y peligro que hay en el largometraje. Pero no termina de convencer del todo en lo que angustia se refiere.

Con ello me refiero a lo siguiente: Gorr es un villano muy bien desarrollado y con una motivación válida, pero al final su amenazadora presencia se siente como una de las tantas a las que el protagonista se ha enfrentado anteriormente, aunque no debería ser así.

Se entiende que por ‘Carnicero de dioses’, el peligro es de magnitudes cósmicas y el Universo está en peligro. Sin embargo, la marcada comedia en la narrativa termina por eclipsar lo que podría haber sido una aventura épica y hasta verdaderamente oscura.

Quizá por eso ha quedado en la nebulosa esta idea de que desaprovecharon a un ganador del Oscar para un antagonista al que el guion no deja sentir como verdadera amenaza. Para ser honestos, Thanos sí lo fue y no tenía una necroespada para acabar con sus enemigos con un toque.

Christian Bale es Gorr, ‘El carnicero de dioses’, que busca la extinción de dichos seres. Foto: Marvel.

100% Taika Waititi

Las películas del UCM enfocadas en Thor han tenido tantos fans como haters. Pero la que dio pie a un público dividido casi a partes iguales fue “Ragnarok”, la primera de la franquicia en ser dirigida por Taika Waititi. Este mítico cineasta se ha hecho de una base de admiradores debido a su destacado trabajo en premiados filmes, como “JoJo Rabbit”.

Este último largometraje logró darle el Oscar a Waititi en la categoría mejor guion adaptado, gracias a su cálida, inocente, pero graciosa mirada a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este tono aplicado a “Love and thunder” no es necesariamente lo que esperábamos: se siente que la comedia corta el ‘feeling’.

Hemos visto llorar a Thor por la muerte de su hermano, lo cual podría estrujarle el corazón a los espectadores. Sin embargo, en “Amor y trueno” este hecho toma un giro chistoso, cuando no necesariamente debería hacerlo.

Por ejemplo, al inicio de la película, Korg (protagonista de una de las dos parejas LGTBIQ+ de la cinta) nos cuenta que el Dios del Trueno se ha vuelto vulnerable. Ello debido a la pérdida de personas importantes para él, como su madre, padre y otros colegas de batallas, pero cuando llega a Loki, la escena hace mofa de las múltiples muertes ha tenido el Dios de las Mentiras.

Al convertir esto en un momento gracioso, se le quita importancia a lo que podría ser algo emotivo y esta sensación se arrastra a lo largo de la colorida trama.

Taika Waititi es el director detrás de "Thor 4"

“Thor: love and thunder” es, sin duda, una apuesta diferente para los últimos proyectos del UCM. No se esfuerza en establecer conexiones con el resto de proyectos de Marvel Studios, ni mucho menos se apoya en una narrativa multiversal con esperanzadores cameos.

Aun así, resulta es una propuesta arriesgada, ligera y que seguramente se convertirá en el nuevo éxito de taquilla para ‘La casa de las ideas’, aunque probablemente va a decepcionar a quienes esperaban una historia en solitario un poco más madura y que se incline por la oscuridad de “Doctor Strange 2″ o la nostalgia de la muerte como en “Spider-Man: no way home”.