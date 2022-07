“Thor 4″: más “love” que “thunder”

Esta nota contiene spoilers

Dentro de 10 días se cumplirán tres años desde aquella Comic-Con en la que Marvel Studios confirmó la realización de sus nuevas producciones para la Fase 4. Esa línea de tiempo que iba a comenzar con “Black Widow” y terminar con “Thor: love and thunder”, la cual estaba programada inicialmente para el 2021 ya se llevó a cabo y fue todo un éxito. Con películas y series que superaron las expectativas, con otras que no tanto, y algunas que dividieron a la audiencia. Tal es el caso de la cereza del pastel de esa línea de tiempo: “Thor: Love and Thunder”, filme que, según las críticas, o la amaste o la odiaste. Hoy intentaremos analizar el porqué de este amor-odio.

Natalie Portman y Tessa Thompson

Ambas actrices ya habían aparecido en películas anteriores; sin embargo, nadie se había atrevido a explorar sus personajes como el director Taika Waititi. Era bien sabido que Natalie Portman había cortado su relación con Marvel antes de la llegada de Waititi. Cuando este llegó, incluyó a la Valquiria en Thor Ragnarok con una personalidad bastante disruptiva para los personajes femeninos que existían en el UCM hasta entonces. Ahora, con Portman de regreso, la relación de amigas, cómplices y, por qué no, algo más entre Valquiria y Jane Foster, nos entrega una fórmula que ha encajado muy bien en la película.

Natalie Portman, por su lado, nos entrega a una Jane menos dubitativa, más empoderada y segura, menos expectante y más protagonista, una mujer convaleciente que destacó en todo lo que se propuso gracias a su intelecto y, cuando más lo necesitó, su fuerza vital también la ayudó. La actuación de Portman como paciente de cáncer moribunda, como mujer que no necesita la ayuda de nadie, pero que aún así se permite ser vulnerable frente a las personas que ama, es, definitivamente, uno de los puntos altos de la película.

Por su parte, Tessa Thompson nos presentó a una Valquiria con más responsabilidades que antes, pero como el mismo buen humor, impulsividad y frescura de siempre. Su capacidad para relacionarse con cualquier personaje de la trama y encajar perfectamente en cada escena es otro de los puntos trascendentales de la película.

El personaje de Natalie Portman, Jane Foster, sufre de cáncer en los comics. Foto: composición/ Marvel Studios

Aprende, Lightyear

Ya nos anunciaban Taika Waititi y Natalie Portman en el avant premier de la película, cuando alguien del público preguntó: “¿Qué tan gay es la película?”. A lo que Portman respondió: “Muy gay” y Waititi añadió: “¡Super gay!”.

Desde su inicio en la saga, en “Thor Ragnarok”, Waititi ya se burlaba del estereotipo del hombre grande y fortachón que habían construido alrededor del dios del trueno en películas anteriores. “El vengador más fuerte”, pasó de ser el clásico galán, a ser el hombre sensible, inseguro y con depresión que es hoy. En el caso de Valquiria, intentaron mostrarla como una guerrera bisexual, pero cortaron las escenas más explícitas “porque no sumaban a la trama”. Hoy, con total libertad de creación, el director neozelandés no se guardó nada.

Valquiria, quien se presenta como el Rey Valquiria, enriquece su personaje con su coquetería y rudeza. Corteja a las acompañantes de Zeus, pero también disfruta la desnudez de Thor. Bromea con el asgardiano sobre su atracción hacia Jane Foster, diciéndole que tanto ella como él “están en el mismo equipo”, y más detalles por el estilo.

Por otro lado, Korg, el alienígena hecho de roca, se presenta como un personaje homosexual de la manera más natural, mientras explica que en su planeta la reproducción de su especie se realiza con dos varones tomados de la mano en un volcán. Finalmente, en una de las escenas de Gorr, rapta a un niño y sus dos madres se toman de la mano, preocupadas, al igual que otras parejas heterosexuales.

Entre tanta polémica con “Buzz Lightyear”, Marvel Studios nos presentó la película más queer de su historia con una fluidez perfecta y orgánica. Todas las escenas funcionan muy bien, se sienten completamente naturales y, además, respetan su origen en los cómics.

El Rey Valquiria es interpretado por Tessa Thompson. Foto: captura Marvel Studios.

Gorr, el más perjudicado

El ‘carnicero de los dioses’, interpretado por el galardonado Christian Bale, fue, definitivamente, de los puntos más altos de la película. Sin embargo, algo que no agradó a muchos fans y la razón por la cual muchos terminaron criticando la película, fue que no se le permitió desarrollar su historia plenamente.}

En el poco tiempo que estuvo, Bale nos entregó una actuación brillante y espeluznante. Sin embargo, la comedia, que funcionó perfecta en “Ragnarok” y en gran parte de esta entrega, se sintió intrusiva en escenas que necesitaban mayor seriedad y drama.

Gorr, el carnicero de los dioses en el tráiler de "Thor: love and thunder". Foto: Marvel

Más “Love” que “Thunder”

Haciendo las sumas y las restas, “Thor: Love and Thunder” es una película llena de amor. Incluso, el villano nace y se redime por amor. Sin miedo a equivocarme, debe ser la película más linda del Universo Cinematográfico de Marvel. Llena de mensajes bellos, como el hecho de que Jane Foster, luego de morir, sea recibida en el Valhalla, no por haber fallecido en una batalla (el requisito para ingresar al Valhalla), sino como premio a su valentía y dando a entender que morir de cáncer también es fallecer peleando.

Mensajes de amor, como el tatuaje en la espalda de Thor hacia su hermano Loki, “RIP Loki, descansa en travesuras”, acompañado de una dedicatoria a todos los fallecidos que amó: madre, padre, Heimdall, Loki, Tony y Natasha.

El nuevo tatuaje de Thor mostrado en "Thor: love and thunder". Foto: captura trailer Marvel.

Finalmente, es refrescante ver por fin una película de Marvel que no utilice la fórmula ganadora del Multiverso, que es bastante interesante, pero que, luego de tantas producciones seguidas, se vuelve un poco tedioso. Taika Waititi realizó una producción pensada en Thor con su propio universo y no tanto en el UCM, y se agradece.