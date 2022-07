“Thor: love and thunder”, reseña sin spoilers: ¿vale la pena verla o no?

“Thor: love and thunder” ya está disponible en cines. La cuarta película de Marvel protagonizada por Chris Hemsworth y la segunda del dios del trueno dirigida por Taika Waititi llegó a la cartelera. En esta nota, te contamos qué esperar de la cinta para que sepas si vale o no la pena ir a verla en la pantalla grande.

La siguiente reseña NO CONTIENE SPOILERS , por lo que puedes leerla con la absoluta tranquilidad de que no te arruinaremos nada del filme.

“Thor: love and thunder”: razones para verla

Cómo lo señaló el mismo Taika Waititi, director de la película: “Si les gustó ‘Ragnarok’, esta les va a encantar. ¡Es tan ridículo!”. Y es que “Love and thunder” lleva todo el estilo cómico (y por momentos dramático) del cineasta neozelandés. Tanto así que quizás termina siendo una película un poco más dirigida a un público joven.

Las primeras reacciones de "Thor: love and thunder" ya se encuentran en redes sociales. Lo nuevo de Taika Waititi, junto a Natalie Portman, Chris Hemsworth y Christian Bale, es un éxito, según la crítica. Foto: Marvel Entertainment

El filme tiene momentos de acción al clásico estilo de Marvel que se tiñen del carisma de Chris Hemsworth (quien ya lleva varios años interpretando al personaje) y del ingenio de Waititi para regalarnos momentos hilarantes y totalmente extraños.

Todas las actuaciones están en su punto. No hay nadie que no convenza, en especial Natalie Portman como Mighty Thor y Christian Bale como Gorr. Ambos actores logran ejecutar sus roles de manera destacable, al punto de querer ver aún más de ellos.

Razones para no ver “Thor: love and thunder”

Si lo que buscas es una aventura más madura y un poco más seria sobre el dios del trueno, entonces “Thor: love and thunder” no es la película para ti. Esta es una comedia de inicio a fin, y al igual que “Ragnarok”, no se va a tomar muy en serio a sí misma.

Pese a que hay muchos chistes, también tiene su lado emotivo y dramático, pero solo son momentos que ayudan a desarrollar la historia y los personajes. La cinta no va a ahondar demasiado en los conflictos internos de sus héroes y villanos.

Christian Bale como Gorr, el carnicero de los dioses en "Thor: love and thunder". Foto: Marvel

De igual manera, si eres de los que espera una historia que profundice en el camino de Thor como héroe desde su primera película (algo que anunciaba el tráiler), esta también será una decepción.

Si bien se desarrolla al personaje de Chris Hemsworth, no hay una reflexión muy profunda o un mensaje que vaya a quedarse con nosotros como lo es la frase “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

¿Vale la pena o no?

“Thor: love and thunder” es una comedia de acción que por momentos introduce el drama para encariñarnos más con los personajes. Ya que no se toma muy en serio a sí misma, termina siendo una película divertida que, pese a no ser transcendental en el UCM, abre una puerta interesante para el dios del trueno.