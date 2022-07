A pesar de que se pensaba como el gran regreso de Pixar a los cines, “Lightyear” se ha convertido en todo un fracaso en la taquilla, cuyas cifras de recaudación ya han sido superadas con el reciente estreno de “Minions 2″. Parte de este bajo rendimiento está relacionado con el hecho de que la película fue prohibida en más de 10 países, debido a que incluyeron una escena de beso lésbico.

"Lightyear" llegó a los cines a mediados de junio; sin embargo, no ha sido bien recibida por el público. Foto: Pixar

No obstante, este no ha sido el único objeto de comentarios, sino que también existe un detalle en particular que habría anulado la sensación de nostalgia en miles de espectadores: Chris Evans, el famoso Capitán América del UCM, es quien le presta su voz al protagonista ahora.

Como se recuerda, Tim Allen fue el artista original detrás del guardián espacial. Esto, para quienes están acostumbrados a escuchar “Toy story” en inglés, fue una gran baja. Por ello, no solo fue el propio actor quien decidió pronunciarse sobre el tema, sino también Tom Hanks (Woody) ha hablado en torno a este polémico reemplazo.

Tom Hanks fue la voz de Woody en la saga "Toy story". Foto: Todd Williamson/WireImage.com

¿Qué dijo?

Hanks interpretó vocalmente a Woody, junto con Allen como Buzz, desde 1995. Por ello, el portal Cinemablend le consultó acerca de la nueva propuesta de Pixar. Su respuesta, como era de esperarse, no fue de aprobación: “En realidad, yo quería enfrentarme cara a cara con Tim Allen y luego no lo dejaron hacerlo. No entiendo eso”.

“Sí, sí, lo sé. Este es el tema: quiero volver a los cines con un montón de extraños y salir de la sala con algo en común. Eso es lo que quiero hacer y, al ver una película con él (Allen), estoy esperándolo”, agregó.

De ese modo, se unió a todas las críticas que no aprobaban “Lightyear”, pues muchos creen que la trama de la película, al igual que sus personajes, estuvo alejada de lo que fans recuerdan de “Toy story”. Por lo pronto, la baja taquilla podría poner en peligro potenciales secuelas.