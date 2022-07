“Minions: nace un villano” online: ¿dónde y cuándo se podría ver la cinta vía streaming?

Tras el éxito de “Sing 2″ en plena pandemia, Universal y su división infantil, Illumination, vuelven al ruedo con “Minions: nace un villano”, la simpática película que ya ha roto récords de audiencia en su reciente llegada a los cines. De hecho, el boom que ha sido su esperado arribo a las salas es, en parte, gracias a su inesperado despliegue de promoción, en el cual se incluyó una parodia a la icónica serie “The office”.

Claramente, el toque latino no podía faltar, ya que Itatí Cantoral —la famosa Soraya Montenegro de “María, la del barrio”— está presente en el trabajo de doblaje. Con todo ello en mente, hay muchos fans que prefieren ver el filme desde casa y aquí te contamos más detalles.

Itatí Cantoral interpreta a Donna Disco en "Minions: nace un villano". Foto: Universal Pictures

“Minions: nace un villano” en streaming

La franquicia “Mi villano favorito” goza de gran popularidad gracias a sus tres exitosos largometrajes. Con base en ello, Illumination decidió apostar por un spin-off enfocado solo en sus hilarantes minions con su película homónima de 2015. Ahora, luego de siete años, la pantalla grande vuelve a llenarse de una ola amarilla de diversión con “Minions: nace un villano”.

Sí, como lo podrías imaginar, este filme es distribuido únicamente en los cines. No obstante, ello no quiere decir que no se planee lanzar en servicios de streaming. De ese modo, el portal Collider informa que, luego de una ventana de exhibición de 45 días en promedio, la historia animada llegará primero a Peacock.

Esto se aplica en Estados Unidos. Para Latinoamérica aún no se ha definido en qué servicio será distribuida. Por lo pronto, tenemos que tener en cuenta que tanto Netflix como HBO Max cuentan con títulos de Illumination, por lo que es probable que el recién estrenado largometraje arribe a alguna de estas plataformas en los próximos meses.

Póster oficial de "Minions: nace un villano". Foto: Universal Pictures

¿De qué trata “Minions: nace un villano”?

“Minions: nace un villano” tiene lugar en la década de los 70. Sigue a Gru, el icónico personaje interpretado por Steve Carell, cuando tiene 12 años y sueña con convertirse en un supervillano.

Aunque esta cinta todavía se desarrolla antes de los acontecimientos de las películas de “Despicable me”, es técnicamente una secuela de “Minions”, ambientada en 1968, en la que estos protagonistas amarillos estaban a la caza de un nuevo líder al que seguir.

En ese sentido, la trama nos aproxima a Gru, quien vive junto a su madre en un suburbio. Su más grande anhelo es convertirse en uno de los malos más poderosos del mundo, pero tiene competencia: Los Vicio6, una organización formada por Jean Clawed, Nunchuck, Svengeance y Stronghold, además de ser liderada por Belle Bottom.

Nuestro querido antagonista decide demostrar sus habilidades de villano e intenta hacerles frente, para lo cual roba una misteriosa joya. Sin embargo, sus planes no salen bien y ahora se ve enfrentado a males oscuros, de los que solo podrá salvarse confiando en sí mismo y en sus fieles minions.