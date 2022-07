“Lightyear” se aleja de “Toy story”: Tim Allen revela por qué su Buzz sí se ganó a los fans

A poco más de dos semanas de su estreno, “Lightyear” sigue siendo la comidilla en las redes sociales debido, en parte, a que fue una decepción en taquilla pese a que se esperaba una gran recepción entre los fans de “Toy story”. Si bien muchos creían que habría una clara conexión con su saga matriz, la realidad no fue así, pues este spin-off no tuvo una historia ligada a Andy y ni siquiera con Woody.

Chris Evans es la nueva voz de Buzz en "Lightyear". Foto: Disney

Por ello, Tim Allen, la voz en inglés de Buzz en la franquicia original de Pixar, fue consultado sobre esta nueva apuesta animada. En aquella conversación con el portal Extra, el actor se refirió no solo a la razón por la que no retomó su icónico personaje, sino que también reveló el motivo por el cual el recién lanzado filme con Chris Evans no convenció a los espectadores.

“La respuesta corta es que me he quedado fuera de esto porque no tiene nada que ver. Hablamos de esto hace muchos años, surgió en una de las sesiones. Les dije que sería una película muy divertida, lo hablamos, pero el equipo que hizo las primeras cuatro películas no está , este es un equipo completamente nuevo”, explicó Allen en un principio.

“ Realmente no hay Buzz de ‘Toy Story’ sin Woody. No estoy seguro cuál era la idea, yo soy un hombre de trama. Si hubiera sido hecho en 1997, sería una gran historia de aventura y, como lo veo, no es una gran historia de aventura. Es una gran historia, pero no parece tener ninguna conexión con el juguete ”, agregó.

¿Dónde ver “Lightyear”?

“Lightyear” actualmente está disponible en los cines. No obstante, se espera que la película completa y en español latino llegue pronto a Disney Plus, aunque todavía no han detallado una fecha de lanzamiento concreta.