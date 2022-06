“The amazing Spider-Man 3″ podría llevarse a cabo: Andrew Garfield ya habría firmado contrato con Marvel

“Spider-Man: no way home” fue una de las películas más exitosas de Marvel, pues el hecho de apostar por la nostalgia y juntar a los tres Spider-Man vistos en pantalla grande hizo que la historia de Peter Parker volviera a ser la favorita de varios.

Ahora, muchos de los fans quieren volver a ver al trío conformado por Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield en futuras películas, e inclusive desean que la saga “The amazing Spider-Man” termine su trilogía.

El rumor que se inició hace varios meses atrás viene asegurando que esta posibilidad está cada vez más cerca, y ahora una nueva noticia indicaría que Garfield ya habría firmado para nuevos proyectos de Marvel.

"The amazing Spider-Man 3" iba a estrenarse en 2016. Foto: composición/Sony/Looper

“The amazing Spider-Man 3″ sería una realidad

Según indica en exclusiva el medio inglés Giant Freakin Robot, el actor de “Tick, tick... BOOM!” ya habría firmado contrato con Marvel para producir “The amazing Spider-Man 3″ y así poder terminar su trilogía que quedó suspendida en 2016. Además, participaría en otros proyectos del UCM.

Esto no significaría que Tom Holland quedaría descartado, sino que sus próximas tres cintas formarían parte de otro universo.

Como se dejó en evidencia en “Loki”, “No way home” y “Doctor Strange in the multiverse of madness”, el multiverso ha sido abierto y todo puede suceder.

"Spiderman: no way home" nos presentó el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como el Hombre Araña, quienes se unieron a la versión de Tom Holland, el hérore titular del UCM. Foto: composición/ Marvel

No obstante, de ser cierta esta información, se tendría que esperar al inicio de la producción de alguno de estos filmes para tener una confirmación al 100%.