“Barbie”: video filtrado muestra a Ryan Gosling gritando como Ken y fans lo comparan con meme

“Barbie” es la próxima película live-action de Warner Bros, que nos trae la historia de la famosa muñeca protagonizada por Margot Robbie y por Ryan Gosling como Ken.

Recientemente, han salido a la luz las primeras imágenes filtradas de las grabaciones que muestran a Barbie y Ken juntos vestidos con unos trajes extravagantes, muy característicos de los personajes.

Ahora, un nuevo clip que circula por las redes sociales presenta una escena en la cual se ve a Ryan Gosling gritando de una manera muy particular, haciendo que sea comparado con el Ken de la serie “Barbie life in the dreamhouse”.

"Barbie", la cinta sobre la famosa muñeca se encuentra en pleno rodaje. Foto: Warner Bros

Ryan Gosling como Ken en video viral

Las imágenes muestran a Barbie y Ken juntos cuando, de pronto, un hombre desconocido le da una nalgada a la muñeca haciendo que reaccione y lo golpee hasta noquearlo.

La acción parece asombrar a ambos, por lo que proceden a gritar del susto.

El grito del personaje de Gosling ha llamado la atención de los cibernautas, por lo que muchos lo han comparado con el grito del Ken mostrado en la serie “Barbie life in the dreamhouse”, escena que actualmente es un meme.

Ken en "Barbie life in the dreamhouse". Foto: Netflix

¿Qué se sabe hasta ahora de “Barbie”?

Aunque aún no se conoce la trama oficial de “Barbie”, ya se han revelado algunas estrellas que formarán parte del elenco de la película.

La famosa cantante Dua Lipa estará junto a Margot Robbie, pero aún se desconoce qué papel hará. De igual manera, Emma Mackey, quien guarda un parecido enorme con Robbie, también estará en la cinta.

El actor de Marvel, Simu Liu, quien da vida a Shang-Chi, también será uno de los rostros que formará parte del cast.

Margot Robbie y Emma Mackey participarían en una misma película. Foto: composición LR/ fuente

¿Cuándo se estrena “Barbie”?