Thor desnudo no será censurado en “Love and thunder”: Hulk es ejemplo de Chris Hemsworth

“Thor: love and thunder” mostrará la escena del desnudo de Chris Hemsworth sin censura a diferencia del tráiler donde el dios del trueno aparece de espaldas y con los glúteos pixeleados. Taika Waititi, el director de la nueva cinta con Christian Bale (Gorr) y Natalie Portman (Mighty Thor), confirmó este hecho recientemente para los fanáticos.

No solo es el momento más reproducido del avance , sino también ha sido descrito como un sueño personal para Hemsworth. La escena en la que el hijo de Odín es expuesto sin ropa ante Zeus (Russell Crowe) ha dado de que hablar en redes.

Waititi asistió hace poco a “The late show with Stephen Colbert”, donde no solo reveló por qué le gustaba burlarse de los fanáticos de Marvel, sino también que el público podrá ver en cines los atributos de Thor.

"Thor 4" estrenará el 8 de julio de 2022. Foto: Marvel

“ En la película no está pixeleado, de hecho”, mencionó el director mientras Colbert le mostraba la imagen del tráiler. “Podrán ver por completo a Hemsworth ”, agregó.

Ya que la toma es frontal, el conductor del programa también le cuestionó si había otra. “Tal vez en IMAX” , dijo entre risas el cineasta.

Taiwa Waititi y el desnudo de Hulk

Esta no será la primera vez que Taika Waititi desnude a un personaje popular de Marvel. En “Thor: Ragnarok”, el director, de igual modo, mostró a Hulk en un plano de espaldas muy similar al que censura el tráiler de “Love and thunder”.

Hulk apareció desnudo en "Thor Ragnarok" gracias a la mente de Taika Waititi. Foto: Marvel Entertainment

Stephen Colbert le recordó dicho momento a Waititi con una fotografía. “Hay un patrón”, le señaló el conductor. “Algunos dirían que es una obsesión, pero yo pienso que solo son traseros”, agregó entre risas del público.