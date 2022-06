“Philadelphia”: Tom Hanks dice que actor heterosexual no podría protagonizarla en 2022

En 1993 llegó a las salas de cine “Philadelphia”, reflexiva cinta que se ha posicionado como una de las piezas claves en la carrera de Tom Hanks.

Con el intérprete obteniendo un Oscar a mejor actor por su papel de Andrew Beckett, abogado gay diagnosticado con VIH y despedido luego de que su condición médica fuera expuesta, el artista volvió a hablar de su papel. En esa línea, contó que no podría volver a interpretar a dicho personaje hoy en día.

Un hombre heterosexual no podría ser el protagonista

A casi 30 años de su estreno, Hanks mencionó en una entrevista con The New York Times que la película, si fuera lanzada en pleno 2022, no sería presentada de la misma manera que en los 90.

“El objetivo de ‘Philadelphia’ era que no tengas miedo. Una de las razones porque la gente no sentía temor a esa película es que yo estaba interpretando a un hombre gay. Ya hemos superado eso. No creo que el público acepte la falta de autenticidad de un hombre heterosexual dando vida a un hombre gay ”, compartió.

Con una reflexión clara, Hanks también cuestionó que los estudios de Hollywood tengan como idea predeterminada que un hombre heterosexual de vida a un hombre gay en las películas. “Pueden hacerlo, pero no está mal pedir que una película, en el marco de la modernidad, sea auténtica”, comentó.

Tom Hanks y Antonio Banderas fueron pareja en "Philadelphia". Foto: TriStar Pictures

En la conversación, Tom Hanks describió “Philadelphia” y la comedia dramática de 1994 “Forrest Gump” (donde interpretó a un hombre con discapacidad) como “películas oportunas en su momento”.

¿De qué trata “Philadelphia”?

El filme nos lleva a conocer la historia de Andrew Beckett, un abogado que fue diagnosticado con Sida y que es despedido de su trabajo por su condición médica. Esto lo motivo a contratar al único profesional que acepta tomar su caso: un abogado homofóbico, interpretado por Denzel Washington, para que lo represente en la demanda judicial.

“Philadelphia” fue la primera película importante de Hollywood en representar los prejuicios del Sida en los Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Tom Hanks?

Tom Hanks tiene actualmente 65 años de edad. El actor nació el 9 de julio de 1956 en California, Estados Unidos.