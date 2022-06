“Thor 4″ y el pasado de su director, ¿por qué le gusta burlarse de los fans de Marvel?

“Thor: love and thunder” se estrenará pronto en cines y luego de sus primeras reacciones en redes sociales, todo indica que esta será una aventura emocionante para el dios del trueno. Así, el director Taika Waititi rememoró su polémica llegada al Universo Cinematográfico de Marvel con “Thor: Ragnarok”, la tercera película de Chris Hemsworth, que redefinió al personaje y la saga.

Reconocido por su humorística personalidad y peculiar manera de expresarse, Waititi reveló en “The late night show with Stephen Colbert” que uno de sus viejos pasatiempos favoritos era ‘trolear’ a los fanáticos tóxicos de Marvel.

Taika Waititi le dio un tono colorido y humorístico al personaje de Chris Hemsworth en "Thor: Ragnarok". Foto: composicion/difusión/Marvel Studios

En 2017, Taika fue criticado numerosas veces por el giro humorístico que le dio a la franquicia protagonizada por Chris Hemsworth, que tras la oscuridad de su segunda película, “Thor: un mundo oscuro”, no había logrado convencer a la audiencia.

"Thor 4" nos presentará a Jane Foster como Mighty Thor. Foto: Marvel Studios

“Cuando hice ‘Thor: Ragnarok’, había algunas personas que no sabían lo que hice , lo que había hecho antes. Y decían: ‘Va a arruinar a Thor’. Y yo respondía: ‘Oh, lo voy a arruinar bien, 100%. Lo voy a arruinar para ti’. Y también decía cosas como: ‘No sabías lo que querías hasta que te lo di’. Lo sé, lo sé, es grosero, es grosero. Pero es verdad”, contó el director.

“ Me gusta escuchar a los fanáticos y luego trolearlos un poco, porque me da un poco de alegría. No tengo muchas alegrías en mi vida . Tengo a mis hijos y el trolear fanáticos. Pero me gusta”, agregó el cineasta.

“Thor: love and thunder”: fecha de estreno

“Thor: love and thunder” se estrena el próximo 7 de julio en Perú y Latinoamérica. Las entradas para el preestreno ya están a la venta.

Esta será la cuarta película del dios del trueno protagonizada por Chris Hemsworth y la segunda con Taika Waititi en el banquillo del director.