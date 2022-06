Itatí Cantoral: “Donna Disco es la maestra de Soraya Montenegro”

Donna Disco es malévola y cool. ¿Qué es lo que más has disfrutado del doblaje?

Es muy cool y es muy mala. Al interpretarla me moría de la risa, creo que está muy bien hecha, aparte el dibujo animado está precioso. Todas las mujeres quisiéramos ser una villana como Donna Disco, segura de sí misma. Y como jefa de los Vicious 6, todo el mundo le teme y es intrépida, sexy, guapa, todo lo que representa hoy en día el feminismo. Es simpática e inteligente.

Si bien no ha sido tu primera experiencia en doblaje de voz, ¿qué es lo que encuentras en el mundo de la animación?

Siempre he tenido una cualidad vocal desde que nací, creo que gracias a mi madre que tenía una voz gruesa. Mi voz grave también fue un plus para Soraya Montenegro (‘María la del barrio’), famosa por la expresión ‘maldita lisiada’ que ha dado la vuelta al mundo y sigue ayudándome en muchas cosas. Tengo un rango vocal que es importante e interesante para el doblaje y está padre porque puedo hacer personajes dulces, pero también puedo hacer personajes de villana. Es otra manera de expresarte, pero también tiene su grado de dificultad y es muy padre poder ver la película y saber que tú hiciste esa voz y que a lo mejor es una voz que los demás no reconocen y te dicen ‘¿De veras fuiste tú, Itatí?’.

¿Y en Minions: nace un villano pudiste permitirte una licencia con el personaje?

‘Maldita lisiada’ voy a decir a los minions (suelta una carcajada). No, fíjate que no. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Por supuesto que tú platicas con el director, pero ellos ya vienen bastante estructurados, vienen sabiendo cómo lo quieren y además tienen cánones de Estados Unidos porque el personaje ya está creado y está aprobado, entonces, realmente, lo que tienes que hacer es apegarte a la dirección.

El look al estilo funk de la década de los setenta y la banda sonora (que incluye desde Tame Impala hasta Diana Ross) es un agregado interesante y muy rico.

¡Ah no! ¡Es lo máximo! Me van a ver vestida como Donna el domingo en el avant premiere, me vestiré como ella.

¿Quién es más villana? ¿Soraya Montenegro o Donna Disco?

Donna Disco es la maestra de Soraya Montenegro, ella fue la que dio clases a Soraya antes de que matara a la nana Calixta, ella le enseñó a decir ‘maldita lisiada’ (carcajadas).