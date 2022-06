Le Van Kiet, director de “The princess”: “Me gustaría que las jóvenes se sientan empoderadas con esta película”

“The princess”, próxima película protagonizada por Joey King y dirigida por Le Van Kiet (Furie), llegará a la plataforma de Star+ el próximo 1 de julio.

La historia nos presenta a una princesa luchadora con habilidades de artes marciales que es secuestrada. No obstante, luego descubrirá que es capaz de todo con tal de salvar a su familia de un psicópata que aspira a robar el trono de su padre.

En este filme, vemos a Joey King en una nueva etapa actoral, ya que junto a su coprotagonista Veronica Ngo nos presenta increíbles escenas de acción y lucha, las cuales buscan transmitir un mensaje de mujeres empoderadas y capaces de defenderse.

Joey King protagoniza "The princess". Foto: Star+/ Hulu

Es en ese sentido, La República entrevistó al director Le Van Kiet, quien brindó detalles sobre el mensaje que busca transmitir con la cinta y cómo fue trabajar con Joey King en escenas de acción de alto riesgo.

— Según la sinopsis, esta película trata sobre una princesa que es secuestrada y busca proteger a su familia y salvar el reino, pero con tus propias palabras, ¿cómo describirías “The princess”?

Es sobre una joven que está teniendo un día realmente malo. Se encuentra ella misma atrapada en una torre por un rey psicópata, con el que supuestamente debe casarse y, además, debe salvar a su familia yendo de planta en planta en una torre de 30 pisos.

— El guion fue escrito por Ben y Jake, pero ¿sabes de dónde viene esta idea de una princesa luchadora?

Cuando me llegó el guion de Jake y Ben, vi que era una idea genial y lo haríamos funcionar. En realidad, pedimos la ayuda de una escritora, Cat Vasko, quien agregó matices a este personaje femenino y al mundo que tenía que atravesar. Estoy muy feliz de haber trabajado con Cat porque con ella logramos lo que vemos ahora en pantalla.

— ¿Crees que la película trata de enviar un mensaje de empoderamiento de la mujer?

Me gustaría que las personas sientan eso, especialmente las mujeres jóvenes que están sintiendo la presión de este mundo. Este filme, al final, le dice a las personas que crean en sí mismas y que estarán bien.

— Anteriormente, has trabajado con Verónica Ngo en escenas de acción, pero ¿cómo ha sido laborar en este tipo de escenas con Joey King?

Trabajar con Joey me sorprendió mucho. Ya sabíamos que ella era muy hábil con el drama, y por cierto el alcance dramático es fantástico, pero en la acción es diferente porque hay muchas partes de la película, también las cosas peligrosas que están sucediendo, pero Joey solo se atrevió a hacerlas. Ella solo quería hacer que funcione, ella quería hacer todo por sí misma y quería que la gente crea y aprecie todo el trabajo duro que hacía. La gente lo verá, ella realmente lo hizo y estamos muy orgullosos de ello.

— ¿Podrías comentarnos sobre alguna escena peligrosa que haya ocurrido mientras se filmaba la película?

Llamamos a 10 hombres a pelear, había un tipo con una gran armadura dorada y creo que ese día Joey estaba realmente sintiendo mucho dolor porque tiene problemas de cadera, pero... no lo sabía... Ella estaba muy suelta ese día y, al final, nos dimos cuenta de que le dolía mucho y que necesitaba un descanso, pero me sorprendió bastante porque había pasado todo el día haciendo escenas de acción y siempre que la cámara rueda, actúa, no siente nada y sigue y sigue, y ese fue el día en que sentí que podía soportar mucho y eso realmente me sorprendió.

— Por último, ¿por qué crees que las personas deben ver “The princess”?

Creo que deberían verla porque van a pasar un buen rato, se van a reír y van a sentir grandes momentos, momentos emotivos, pero a la vez van a ver golpes, van a ver sangre, va a ser divertido. También creo que deben verla porque no es un festival de gore, y no es definitivamente una película sentimental, pero creo que van a pasar un buen rato, van a apreciar esta película como lo hago yo.

Puedes ver la entrevista completa en inglés en el siguiente video.

“The princess” - tráiler oficial

“The princess”, sinopsis

“Cuando una princesa de fuerte carácter se niega a casarse con un cruel príncipe, es secuestrada y encerrada en una remota torre. La princesa debe proteger a su familia y salvar el reino, ya que su despreciado y vengativo pretendiente pretende hacerse con el trono de su padre”, señala la sinopsis oficial.