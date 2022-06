Director de “Invasión drag” sobre cine LGTB+ en Perú: “Aún no hay una buena representación”

Junio es un mes de diversidad y amor, donde una amplia población LGTBIQ+, tanto en nuestro país como en el mundo entero, recuerdan y persisten en la lucha por sus derechos. Entre empresas cambiando sus logos por variaciones multicolores y campañas a favor de la comunidad, el cine nacional nos presenta una verdadera historia de orgullo: “Invasión drag”, largometraje peruano a cargo del director debutante y productor Alberto Castro.

En ese sentido, La República conversó con el realizador acerca de esta nueva apuesta de producción local, que al inicio no fue concebida como una cinta: “‘Invasión drag’ es una película que nació de una situación muy rara que se vivió en Lima. (…) Nació como algo que me sobrepasó, y en general a toda la comunidad le sobrepasó, y yo, al ver que estaba sucediendo algo tan raro y único, decidí levantar mi cámara y empezar a grabar”.

Alberto Castro llegará a los cines peruanos con el próximo estreno de "Invasión drag", una película documental en la cual debuta como director de largometraje. Foto: Instagram/@mc_zorro

Castro hace referencia a la masiva llegada de ganadoras y concursantes del famoso reality “RuPaul’s Drag Race” al Perú. A punto de vista de nuestro entrevistado, este fenómeno fue de tal proporción, que incluso se podría asemejar a la fiebre del k-pop: de nicho, pero que se vende por sí solo.

“Es un fenómeno que solo puede compararse, para mí, al menos, en lo raro y lo peculiar al fenómeno del k-pop. A partir de ese fenómeno fue que empecé a grabar, conseguí contacto con todas ellas. Empecé a convivir con ellas, pero la película no es que tenía todavía realmente un propósito o una tesis que defender o lo que sea. Era más que todo retratar fiestas, retratar drags, retratar libertad, retratar todo eso”, nos comenta Castro.

Dentro de toda la euforia por dar a conocer una celebración, el director de este film documental se dio cuenta de que, además de todos los colores y brillos, también quería hablar de nuestra sociedad y la constante lucha de la comunidad LGTB+ por sus derechos.

“Es una película que trata de hablar de la situación del país y es curioso porque, claro, el proceso de edición empezó en 2019, tratando de entender un poco la situación conservadora que aún vivimos en ese entonces. (…) E s interesante de cómo la película, con todo el tiempo que tiene, sigue hablándonos de un Perú y de una Lima y de un conservadurismo muy presente hoy en día” , dijo el cineasta.

Junio: ¿Mes del Orgullo o del oportunismo corporativo?

Junio es el Mes del Orgullo. Miles de marcas cambian sus clásicos logos por coloridas insignias en pro del apoyo a la comunidad. Sin embargo, mucho se ha comentado sobre qué tan beneficioso es eso para el colectivo. En visión de Castro, esto es “oportunismo”, aunque confiesa que ya no le molesta.

En ese sentido, aprecia que en las plataformas de streaming haya cada vez más contenido inclusivo, además de contratar a las voces de esta lucha. Pero opina que en la pantalla grande se ha optado por una especie de cobardía, especialmente con Disney y sus ramificaciones empresariales, como Marvel.

“No siento que en las plataformas haya tanto oportunismo. Es bien interesante cómo las plataformas son los primeros espacios en los que guionistas, directores, productores, showrunners, etcétera son gente de la comunidad y desde siempre lo han podido ser y han podido contar sus historias cómo ellos han querido”, expresó.

“Yo creo que en el cine es un caso distinto, en el cine sí se hay un poco más de esas trabas. Disney tratando que Lefou sea un personaje homosexual y después asustándose y diciendo cortar la escena. Lo que sucedió con ‘Eternals’, y en China eliminaron la escena porque creyeron que era muy peligroso para ellos y así”, agregó.

Phastos y su esposo junto a su hijo en escena de "Eternals". Foto: composición/difusión/captura de Youtube Marvel

Con ello, hizo una clara diferenciación entre la pantalla grande y la TV: “Siento que en el cine aún existe un intento de colgarse de la ola del orgullo para decir: ‘Mira, tenemos un personaje LGBT’ y al final vas y ya no lo es, mientras que en las series es el espacio en donde más se ha hablado y se habla del tema y en donde mejor representación hubo hasta ahora”.

Para dar un claro ejemplo sobre buena inclusión, tanto delante como fuera de cámaras, calificó a la multipremiada “Pose” como la producción más importante en lo que a representación se refiere: “‘Pose’ es la primera serie que habla de hombres y mujeres trans desde creadores trans. (…) Con eso hace a la primera serie en la cual hay tantos hombres y mujeres trans contratados y creo que al final esa es la parte más difícil”.

El cine en el Perú: ¿un espacio machista?

Hace algunos meses, América TV difundió un capítulo de “Junta de vecinos” en el que dos hombres expresaban su amor y se daban un beso. Para el director de “Invasión drag”, se debería apostar por representar al sector más vulnerable de la comunidad LGTBIQ+: las personas trans.

“Siento que, lamentablemente, en el Perú el orgullo sigue siendo hablar de hombres y mujeres homosexuales, cuando al final el mundo no está hablando de ellos, porque ya pasó. Esa lucha es una lucha que debería estar desfasada, si no deberíamos estar hablando de hombre y mujeres trans, porque son precisamente las personas más vulnerables ”, comentó Alberto Castro.

“Yo he trabajado en el cine mucho tiempo en el Perú y gente de la comunidad son pocos. Son pocos. Pocos que de a pocos han sabido abrirse espacio, han sabido salir del closet. Hemos tenido que vivir mucho tiempo escondidos, porque siguen siendo espacios un poco machistas” , agregó.

Emanuel Soriano y Fausto Molina en "Junta de vecinos". Foto: composición/ Instagram

En cuanto a los esfuerzos que se hacen para promover mayor inclusión LGBTIQ+ en el mundo del entretenimiento peruano, el cineasta nos dice lo siguiente: “ Siento que aún no hay una buena representación. Hay algunos pasos”.

“Tengo muchos amigos que trabajan en novelas, que cuando han escrito las escenas —que, precisamente, luego levantaron mucha bulla, como lo hizo Emanuel Soriano con este otro actor— me escribieron y me contaron y me preguntaban: ‘Oye, ¿está bien que se cuenta de esta forma?, ¿está mal?’, porque son personas heterosexuales. Al menos hubo el acercamiento a la comunidad para decir: ‘Oye, ¿esto está bien?, ¿está funcionado?’”, añadió.

"Junta de vecinos" fue una de las más recientes producciones que nos mostró a parejas homosexuales en la escena local. Foto: composición/América TV/Difusión/Instagram/@emanuelsoriano11

La comunidad merece tener su propia voz

En este punto, surge otro tema: ¿está bien que un hombre heterosexual interprete a un personaje homosexual? Para Castro, ello se reduce a una cuestión muy particular: falta de oportunidades laborales. “En el Perú la cultura es tan chiquita y tan poca cultura que decirle a ese actor y a este otro tal que no tomen ese papel es decirle no a un trabajo. (…) Aprecio que, al menos, tengan la sutileza de preguntar y de sentirse mal al respecto e investigar ”, detalló.

De ese modo, el también publicista explicó que no tanto depende de los artistas, sino de quién comanda la producción y toma de decisiones.

“Los guionistas, los directores son, en su gran mayoría, heterosexuales. (…) ‘Retablo’ y ‘Canción sin nombre’ son dos películas de directores heterosexuales que cuentan (historias), desde su visión, sin ningún tipo de mal ánimo, pero siguen siendo (las mismas historias en donde) los hombres homosexuales son víctimas, son personas que no pueden ser felices, son personas tristes, son finales trágicos”, inició.

“‘Retablo’ y ‘Canción sin nombre’ son claramente películas hechas para heterosexuales, no para homosexuales. Es decir, la comunidad no va a ver esas películas y va a decir: ‘¡Wow, qué gran representación!’. Seguimos contando las historias que se contaban en el mundo de los años 90. (…) Lo que necesitamos es que nosotros mismos contemos nuestras historias y creo que ahí es donde veremos un cambio en el tipo de historias que se cuentan”, compartió.

Sobre “Invasión drag”

“En 2017, decenas de drag queens del programa de competencia de telerrealidad ‘RuPaul’s Drag Race’ llegaron a Lima, Perú, y se presentaron en fiestas con entradas agotadas todos los meses. Esta es la crónica del inesperado fenómeno que movilizó, dinamizó y empoderó a la comunidad LGBTIQ+ peruana, en un país que aún es sumamente conservador, religioso y homofóbico”, indica la sinopsis oficial.

En tanto, su director, Alberto Castro, nos dice lo siguiente: “No existen muchas películas que retraten a la comunidad. No es que quiera decir que mi película es maravillosa, la mejor película de la historia. Simplemente, que más allá de lo bueno o mala que puedas creer que es, es un retrato muy cercano de una comunidad que celebró y que vivió determinadas cosas ”.

“Invasión drag” llega a la cartelera peruana el próximo 23 de junio.