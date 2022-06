“Venom 3″: Tom Hardy confirma guion de la tercera película del simbionte de Sony

La película de Marvel y Sony “Venom 3″ estaría cada vez más cerca. Tom Hardy habría confirmado a través de sus redes sociales que el guion de la última cinta de la trilogía del simbionte ya estaría listo.

Si bien la fotografía no cuenta con una leyenda que revele detalles y el título de la película ha sido oscurecido con un garabato que trata de imitar la imagen de Venom, una historia del actor habría indicado que esta película sería el final de su trilogía.

La segunda película de Venom nos presentó a Carnage. Foto: Sony Pictures.

Tom Hardy sube foto del guion de “Venom 3″

La fotografía sin leyenda posteada en el Instagram oficial de Tom Hardy revela que, al igual que en “Venom 2: let there be Carnage”, Hardy y Kelly Marcel crearon la historia, pero Marcel fue la encargada de escribir el guion. A continuación, puedes ver la imagen en mención.

Tom Hardy sube foto del guion de "Venom 3". Foto: captura de Instagram

Adicionalmente, el actor de 44 años habría compartido el guion como historia de Instagram (luego lo eliminó), junto con la frase “Último baile”, lo que hizo que muchos fans especularan que el intérprete no planea regresar a la franquicia luego de su trilogía.

Tom Hardy habría anunciado que "Venom 3" sería el término de su trilogía. Foto: captura de Instagram

La productora Amy Pascal confirmó en diciembre de 2021 que “Venom 3″ ya se encontraba en producción.

“ Estamos en las etapas de planificación en este momento ”, subrayó. “ Pero en lo que nos enfocamos es en hacer que todos vengan y vean No Way Home ”.

¿De qué tratará Venom 3? Hasta la fecha no hay pistas sobre la historia, sin embargo, los millones de fanáticos de Marvel esperan al fin poder ver la lucha entre Venom de Tom Hardy contra el Spider-Man de Tom Holland.

¿Cuál fue la última película de Tom Hardy?

La última película estrenada de Tom Hardy fue “Venom: there will be Carnage”, la secuela del simbionte. También fue visto en un cameo dentro de “Spider-Man: no way home” y en 2022 pasó por la serie de TV “Peaky Blinders”.