“Venom 3″: Tom Hardy confirma guion de la tercera entrega

A través de sus redes sociales el actor que interpreta a Venom habría confirmado que la tercera película sería su salida de la trilogía.

Venom y Peter Parker en escena post créditos de "Venom: let there be Carnage". Foto: Sony Pictures

