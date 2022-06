Director de “The Batman” revela por qué rechazó el guion de Ben Affleck

“The Batman” fue una de las películas más vistas y esperadas por los amantes de los superhéroes, y desde mediados del pasado mes de abril se puede ver a través de la plataforma HBO Max. Matt Reeves, director de esta cinta, dio que hablar al dar a conocer por qué rechazó el guion de Ben Affleck.

El popular actor estadounidense era el rostro principal del Universo extendido de DC. Asimismo, tras encarnar al Hombre Murciélago en tres cintas, iba a escribir, dirigir y protagonizar la nueva entrega de Batman, pero finalmente fue rechazado y ahora ya no forma parte de la famosa franquicia.

Matt Reeves reemplazó a Ben Affleck como director de 'The Batman' e hizo otro guión de la cinta. Foto: AFP

La pareja de Jennifer López tenía escrito ya el guion para “The Batman” y recibió la ayuda de Geoff Johns, pero tuvo problemas personales alejados del mundo del séptimo arte y rechazó hacer el largometraje . Las autoridades de DC le entregaron el escrito a Matt Reeves, director de “El planeta de los simios: Confrontación”.

Reeves conversó a inicios de este mes con el podcast The Q&A with Jeff Goldsmith y reveló que luego de leer lo hecho por Ben Affleck decidió rechazar el proyecto y pidió escribir el propio. Es así que hizo un nuevo guion con su propia visión de ‘El caballero de la noche’.

Ben Affleck encarnó a Batman en tres películas del Universo extendido de DC. Foto: AFP

“La película iba a ser dirigida originalmente por Ben Affleck, y el guion que me enviaron había sido escrito por Ben, pero reescrito por otro guionista de gran talento, y cuando lo leí, me dije: ‘Oh, lo entiendo’. Era una película independiente de Batman centrada en la versión de Ben del personaje, pero estaba más orientada a la acción de lo que yo sentía que podía hacer”, declaró.

Robert Pattinson encarnó al 'Caballero oscuro' en 'The Batman' en lugar de Ben Affleck. Foto: AFP